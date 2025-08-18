रांची में 40 वर्षीय पड़ोसी ने 5 साल की मासूम का किया रेप, हैवानियत सुनकर कांप जाएगा कलेजा

यहां पड़ोस में रहने वाले 40 वर्षीय शख्स द्वारा 5 साल की मासूम का रेप करने का मामला सामने आया है। बच्ची का रेप करने के बाद आरोपी अर्धनग्न हालत में छोड़कर फरार हो गया था, उसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार दोपहर झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 35 किलोमीटर दूर मांडर थाना क्षेत्र में हुई है। घटना के दौरान बच्ची के माता-पिता खेत में काम कर रहे थे। तभी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान आरोपी ने मासूम को खेलता देखा और उसकी नियत खराब हो गई।

बच्ची को अकेला पाकर आरोपी उसे पीड़िता के घर के पीछे एक निर्माणाधीन मकान में ले गया और कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया। कुमार ने बताया, घरवाले पर खेत से काम करके वापस लौटे तो उन्हें बच्ची घर पर नहीं मिली। खोजबीन की तो बच्ची घटनास्थल पर अर्धनग्न अवस्था में मिली। तब तक आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो चुका था।