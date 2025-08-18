In Ranchi, a 40-year-old neighbour raped a 5-year-old girl रांची में 40 वर्षीय पड़ोसी ने 5 साल की मासूम का किया रेप, हैवानियत सुनकर कांप जाएगा कलेजा, Jharkhand Hindi News - Hindustan
In Ranchi, a 40-year-old neighbour raped a 5-year-old girl

रांची में 40 वर्षीय पड़ोसी ने 5 साल की मासूम का किया रेप, हैवानियत सुनकर कांप जाएगा कलेजा

यहां पड़ोस में रहने वाले 40 वर्षीय शख्स द्वारा 5 साल की मासूम का रेप करने का मामला सामने आया है। बच्ची का रेप करने के बाद आरोपी अर्धनग्न हालत में छोड़कर फरार हो गया था, उसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रांचीMon, 18 Aug 2025 02:29 PM
झारखंड के रांची से इंसानियत को शर्मशार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पड़ोस में रहने वाले 40 वर्षीय शख्स द्वारा 5 साल की मासूम का रेप करने का मामला सामने आया है। बच्ची का रेप करने के बाद आरोपी अर्धनग्न हालत में छोड़कर फरार हो गया था, उसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार दोपहर झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 35 किलोमीटर दूर मांडर थाना क्षेत्र में हुई है। घटना के दौरान बच्ची के माता-पिता खेत में काम कर रहे थे। तभी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान आरोपी ने मासूम को खेलता देखा और उसकी नियत खराब हो गई।

बच्ची को अकेला पाकर आरोपी उसे पीड़िता के घर के पीछे एक निर्माणाधीन मकान में ले गया और कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया। कुमार ने बताया, घरवाले पर खेत से काम करके वापस लौटे तो उन्हें बच्ची घर पर नहीं मिली। खोजबीन की तो बच्ची घटनास्थल पर अर्धनग्न अवस्था में मिली। तब तक आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो चुका था।

लड़की की माँ पीड़िता को लेकर थाने पहुँची और प्राथमिकी दर्ज कराई। मांडर थाना प्रभारी राहुल कुमार ने पीटीआई को बताया, आरोपी भुगलू तिग्गा को रविवार शाम गिरफ्तार किया गया और सोमवार को जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण रविवार शाम को कराया गया।