झारखंड में 3 बच्चों का बाप बना हैवान, फुटबॉल मैच देखकर घर लौट रही 13 साल की लड़की का किया रेप

घटना कुडू थाना क्षेत्र के कमले गांव की है। नाबालिग लड़की फुटबाल मैच देखकर घर लौट रही थी, तभी आरोपी ने घर पहुंचाने के बहाने से लड़की को साथ लिया और नदी किनारे ले जाकर दरिंदगी को अंजाम दिया।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, लोहरदगाThu, 21 Aug 2025 05:57 PM
झारखंड के लोहरदगा जिले से तीन बच्चों के बाप द्वारा 13 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना कुडू थाना क्षेत्र के कमले गांव की है। नाबालिग लड़की फुटबाल मैच देखकर घर लौट रही थी, तभी आरोपी ने घर पहुंचाने के बहाने से लड़की को साथ लिया और नदी किनारे ले जाकर दरिंदगी को अंजाम दिया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी जरियो गांव निवासी बसन्त उरांव (पिता चुने उरांव) ने देर शाम करीब सात बजे घर लौट रही नाबालिग लड़की को घर पहुंचाने के लिए बोलकर साथ मे बैठा लिया। जरियो नदी के पास एकांत जगह पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। नाबालिग लड़की ने अपने आपको बचाने की हर संभव कोशिश की। आरोपी को दांतों से काटा, हांथो से मारा, लेकिन हैवान के चंगुल से खुद को छुड़ा नहीं पाई।

दुष्कर्म के बाद आरोपी बसन्त लड़की को किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी देते हुए अकेला छोड़कर फरार हो गया। बाद में लड़की किसी तरह अपने घर पहुंची। अपनी मां को घटना की जानकारी दी। बताया जाता है कि बसंत उरांव शादी-शुदा है। वह तीन बच्चों का पिता भी है।

परिजनों द्वारा इसकी सुचना कुडू थाना प्रभारी मनोज कुमार दी गई है। सूचना मिलने पर त्वरित कारवाई करते हुए पुलिस ने गांव से कुछ दूरी पर मछली मकड रहे आरोपी को हिरासत में ले लिया। इस मामले में कांड संख्या 86/25 दर्ज कर, भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1), 351(3) और पोक्सो एक्ट की धारा 4/8 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया।