झारखंड में दुकान का ताला तोड़कर 50 लाख के जेवरात चुराए, ऐसे दिया वारदात को अंजाम

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक, देर रात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया और गहने चोरी करके फरार हो गए। यह घटना बुधवार रात पाण्डू बाजार में हुई।

झारखंड के पलामू जिले से देर रात 50 लाख के गहने चोरी होने की वारदात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, देर रात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया और गहने चोरी करके फरार हो गए। यह घटना बुधवार रात पाण्डू बाजार में हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विश्रामपुर के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) आलोक कुमार टूटी ने बताया कि चोरी ओम प्रकाश साहू की दुकान में हुई। उन्होंने कहा, चोरों ने दुकान का शटर काटकर दुकान में घुस गए। फिर उन्होंने लॉकर तोड़कर सोने और चांदी के गहने चुरा लिए।

आलोक कुमार टूटी ने कहा, हमने जांच शुरू कर दी है, और चोरी में शामिल लोगों की जल्द ही पहचान कर ली जाएगी। चोरों को पहचानने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया गया है।

एक अन्य घटना में झारखंड के दुमका जिले में शराब के नशे में बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। यह वारदात बुधवार की शाम दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव के बोदवा टोला में घटी। मृतक की पहचान 55 वर्षीय तुतीराम हांसदा के नाम से हुई है। वहीं पिता की हत्या के आरोपी जीतन हांसदा है, जिसने अपने पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी।