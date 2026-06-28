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झारखंड में देवर ने गर्भवती भाभी और भतीजी को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला, भाई पर भी हमला

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, पश्चिमी सिंहभूम
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झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी गर्भवती भाभी और आठ साल की भतीजी को कुल्हाड़ी से काट डाला है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने दबोच लिया है।

झारखंड में देवर ने गर्भवती भाभी और भतीजी को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला, भाई पर भी हमला

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मंझारी थाना क्षेत्र के मारिया साईं टोला में एक युवक ने कथित तौर पर अपनी गर्भवती भाभी और आठ वर्षीय भतीजी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद जब उसका बड़ा भाई घर पहुंचा तो आरोपी ने उस पर भी हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को जंगल से गिरफ्तार कर लिया है।

घर में घुसकर की दोहरी हत्या

मृतकों की पहचान 30 वर्षीय नानिका बिरुवा और उनकी आठ वर्षीय बेटी शर्मीला बिरुवा के रूप में हुई है। घटना के समय महिला का पति दखल सिंह बिरुवा खेत में काम करने गया हुआ था। इसी दौरान आरोपी घर पहुंचा और कथित तौर पर दोनों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में मां-बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

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देवर पर हत्या का आरोप, नशे में होने की आशंका

प्रारंभिक जांच के अनुसार, हत्या का आरोप मृतका के देवर रमाय बिरुवा पर है। बताया जा रहा है कि घटना के समय वह नशे की हालत में था। घर पहुंचने के बाद किसी बात को लेकर परिवार के भीतर विवाद हुआ, जिसके बाद उसने गुस्से में कुल्हाड़ी उठा ली और अपनी भाभी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस दौरान बीच-बचाव करने आई आठ वर्षीय शर्मीला भी हमले की चपेट में आ गई और उसकी भी मौत हो गई।

भाई पर भी किया हमला, ग्रामीण घायल

घटना की जानकारी मृतका की दूसरी बेटी तुलसी बिरुवा ने खेत में जाकर अपने पिता दखल सिंह बिरुवा को दी। जब दखल सिंह घर पहुंचे तो आरोपी ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की। हालांकि, दखल सिंह ने पास में पड़ा पत्थर उठाकर अपना बचाव किया। इसके बाद आरोपी जंगल की ओर भाग गया। इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे कांडे बिरुवा पर भी आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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जंगल से गिरफ्तार हुआ आरोपी

घटना की सूचना गांव के मानकी द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मंझारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, चाईबासा भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने जंगल में छापेमारी कर आरोपी रमाय बिरुवा को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद को हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है। साथ ही आरोपी के नशे में होने के पहलू की भी जांच की जा रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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