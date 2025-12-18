Hindustan Hindi News
In Jharkhand, an elephant trampled a guard taking a selfie to death, killing five people
झारखंड में हाथी ने सेल्फी ले रहे गार्ड को पटक-पटककर मार डाला, कुल 5 की मौत- VIDEO

संक्षेप:

सीसीएल का सुरक्षा गार्ड ने एक हाथी के बेहद करीब जाकर सेल्फी लेने की कोशिश की, तो लेने के देने पड़ गए। गुस्साए हाथी ने सेल्फी लेने वाले गार्ड को पटक-पटककर रौंद दिया और उसकी मौत हो गई।

Dec 18, 2025 08:27 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रामगढ़
छत्तीसगढ़ और झारखंड में इन दिनों हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। ताजा खबर झारखंड के रामगढ़ से सामने आई है। यहां के रामगढ़ वन प्रमंडल के कुजु वन क्षेत्र में हाथियों ने एक दिन में कुल 4 लोगों की हत्या कर दी। सीसीएल का सुरक्षा गार्ड ने एक हाथी के बेहद करीब जाकर सेल्फी लेने की कोशिश की, तो लेने के देने पड़ गए। गुस्साए हाथी ने सेल्फी लेने वाले गार्ड को पटक-पटककर रौंद दिया और उसकी मौत हो गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादसों में कुल 5 लोगों के मरने की खबर सामने आई है।

वायरल हो रहे वीडियो में कई लोग गिरते-पड़ते हुए दौड़ते-भागते दिखाई देते हैं। उन लोगों के पीछे एक हाथी अपनी सूंड और अगले पैरों से एक युवक को रौंदता दिखाई देता है। दृश्य इतने भयानक हैं कि देखकर रूह कांप जाए। इस बीच वीडियो बना रहे लोग मूकदर्शक दिखाई देते हैं, वो कहते हैं इसे भगाओ भगाओ, लेकिन कोई आगे बढ़कर हाथी से आमना-सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता। जब तक उसे ललकार कर भगाते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है और गार्ड की मौत हो चुकी होती है।

जानकारी में सामने आया है कि ये हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया था। इसके बाद इसने इलाके में आतंक मचा दिया। अलग-अलग घटनाओं में दो महिलाओं समेत कुल पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक नाबालिग और एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए।

पहली घटना मंगलवार दोपहर करीब 2:15 बजे आरा सारूबेड़ा में हुई, जहां हाथी ने इचाकडीह निवासी स्व. बुधन रजवार के 32 वर्षीय पुत्र अमित कुमार को पटककर मार डाला। अमित सारूबेड़ा स्थित सीसीएल परियोजना में सुरक्षाकर्मी के पद पर कार्यरत था। परिजनों के अनुसार, अमित की शादी तय हो चुकी थी। दूसरी घटना रात करीब 10:30 बजे हुई, जब रामगढ़ से घाटो की ओर बाइक से जा रहे अमूल महतो को हाथी ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। अमूल महतो गिद्दी प्रखंड के डाड़ी का निवासी था।

वन विभाग और पुलिस के अनुसार, मृत महिलाओं में वेस्ट बोकारो निवासी महावीर मांझी की पत्नी पार्वती देवी और आरा कोलियरी निवासी स्व. लखन करमाली की पत्नी सावित्री देवी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि सभी घटनाओं को एक ही हाथी ने अंजाम दिया।

मंगलवार तड़के भी हाथी ने जिदू, हेसलाबेड़ा और कोयनारडीह गांव में दहशत फैलाई। सुबह करीब 5:30 बजे जिदू बेलटोली निवासी 40 वर्षीय शनिचरवा मुंडा खलिहान जा रहे थे, तभी अंधेरे में हाथी की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से घायल शनिचरवा की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले सुबह पांच बजे हेसलाबेड़ा चट्टानटोली की नाबालिग रवीना कुमारी पर मॉर्निंग वॉक के दौरान हाथी ने हमला किया। वहीं दोपहर में कोयनारडीह निवासी वृद्ध कमल महतो भी घायल हो गए। दोनों का इलाज चल रहा है।

इमेज- एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक है।

