झारखंड में बेटे ने बुजुर्ग पिता पर बरसाईं लाठियां, क्या वजह? हत्या करके हुआ फरार

संक्षेप: यहां शनिवार की दोपहर करीब चार बजे पारिवारिक विवाद में मारवाड़ी महली ने अपने 70 वर्षीय पिता कृष्णा महली की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पुत्र मौके से फरार हो गया।

झारखंड से बेटे द्वारा बुजुर्ग पिता की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना पालकोट थाना क्षेत्र के टेंगरिया खिजुर टोली गांव की है। यहां शनिवार की दोपहर करीब चार बजे पारिवारिक विवाद में मारवाड़ी महली ने अपने 70 वर्षीय पिता कृष्णा महली की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पुत्र मौके से फरार हो गया।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि विवाद की शुरुआत सरकारी राशन के वितरण को लेकर हुई। पिता और पुत्र के बीच कहासुनी धीरे-धीरे बढ़ी और हाथापाई तक पहुंच गई। गुस्से में पुत्र ने पास रखी लाठी उठाकर अपने पिता पर ताबड़ तोड़ वार किए। गंभीर चोटों के कारण कृष्णा महली की घटना स्थल पर ही मौत हो गई।परिजन और ग्रामीण जब तक कुछ समझ पाते आरोपी पुत्र वहां से फरार हो चुका था।