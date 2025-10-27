Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़In Hazaribagh, Chhath devotee Mampi Kumari died after drowning while taking a dip in the water
हजारीबाग में छठ का त्योहार मातम में बदला, छठ व्रती मम्पी कुमारी की डूबकी लगाते ही मौत

हजारीबाग में छठ का त्योहार मातम में बदला, छठ व्रती मम्पी कुमारी की डूबकी लगाते ही मौत

संक्षेप: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मम्पी जैसे ही डूबकी लगाने के लिए पानी में उतरीं, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ीं। परिजन और स्थानीय लोग तुरंत उन्हें बाहर निकालकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Mon, 27 Oct 2025 08:47 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
share Share
Follow Us on

आस्था के महापर्व छठ के दौरान हजारीबाग जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। केरेडारी थाना क्षेत्र के बेंगवरी गांव में सोमवार शाम छठ के पहले अर्घ्य के दौरान 29 वर्षीय छठव्रती मम्पी कुमारी की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मम्पी जैसे ही डूबकी लगाने के लिए पानी में उतरीं, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ीं। परिजन और स्थानीय लोग तुरंत उन्हें बाहर निकालकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच में हृदयाघात (हार्ट अटैक) को मौत का कारण बताया है।

मम्पी कुमारी अपने मायके बेंगवरी गांव में पिता बुधन साव के घर पहली बार छठ का व्रत कर रही थीं। उनकी ससुराल हजारीबाग जिले के ही बनहा गांव में है। बताया गया कि वे बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ छठ पूजा की तैयारियों में जुटी हुई थीं। गांववालों ने बताया कि मम्पी पूजा-अनुष्ठान के सभी नियमों और परंपराओं का विधिवत पालन कर रही थीं। सोमवार की शाम जब गांव के तालाब पर पहला अर्घ्य देने के लिए महिलाओं और श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी, तभी यह हादसा हुआ।

घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया। छठ जैसा पावन पर्व अचानक गमगीन माहौल में बदल गया। गांव की महिलाओं ने बताया कि मम्पी मेहनती और धार्मिक स्वभाव की थीं। उनके निधन की खबर सुनकर ससुराल और मायके दोनों जगह कोहराम मच गया। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से उचित जांच और पीड़ित परिवार को मदद की मांग की है। इस दुखद घटना ने एक बार फिर छठ पूजा के दौरान स्वास्थ्य सतर्कता की आवश्यकता को उजागर किया है, क्योंकि व्रत और कठिन नियम पालन के कारण अक्सर व्रतधारियों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।