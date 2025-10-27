हजारीबाग में छठ का त्योहार मातम में बदला, छठ व्रती मम्पी कुमारी की डूबकी लगाते ही मौत

संक्षेप: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मम्पी जैसे ही डूबकी लगाने के लिए पानी में उतरीं, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ीं। परिजन और स्थानीय लोग तुरंत उन्हें बाहर निकालकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

आस्था के महापर्व छठ के दौरान हजारीबाग जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। केरेडारी थाना क्षेत्र के बेंगवरी गांव में सोमवार शाम छठ के पहले अर्घ्य के दौरान 29 वर्षीय छठव्रती मम्पी कुमारी की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मम्पी जैसे ही डूबकी लगाने के लिए पानी में उतरीं, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ीं। परिजन और स्थानीय लोग तुरंत उन्हें बाहर निकालकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच में हृदयाघात (हार्ट अटैक) को मौत का कारण बताया है।

मम्पी कुमारी अपने मायके बेंगवरी गांव में पिता बुधन साव के घर पहली बार छठ का व्रत कर रही थीं। उनकी ससुराल हजारीबाग जिले के ही बनहा गांव में है। बताया गया कि वे बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ छठ पूजा की तैयारियों में जुटी हुई थीं। गांववालों ने बताया कि मम्पी पूजा-अनुष्ठान के सभी नियमों और परंपराओं का विधिवत पालन कर रही थीं। सोमवार की शाम जब गांव के तालाब पर पहला अर्घ्य देने के लिए महिलाओं और श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी, तभी यह हादसा हुआ।