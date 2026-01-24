ओडिशा में हुई 5 करोड़ के सोने की लूट के दो आरोपी झारखंड से गिरफ्तार, इतना माल हुआ बरामद

संक्षेप: पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजकुमार और कुणाल घटना के मुख्य साजिशकर्ता थे और उनके बाकी चार साथी फिलहाल फरार हैं। उन्होंने बताया कि लूट में शामिल अन्य लोगों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है।

ओडिशा के क्योंझर जिले में हुई 5 करोड़ रुपए की बैंक लूट के सिलसिले में झारखंड के धनबाद से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, और ओडिशा में वारदात को अंजाम देने के बाद झारखंड में आकर छुप गए थे। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से बैंक से लूटे गए कुल सोने में से करीब 40 लाख रुपए मूल्य का 288 ग्राम सोना भी जब्त किया।

इस बारे में जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि बैंक लूट की यह वारदात 19 जनवरी को हुई थी, जिसके बाद झारखंड और ओडिशा के पुलिस बलों ने धनबाद के निरसा और सिंदरी इलाकों में दो दिन तक संयुक्त अभियान चलाया और दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई।

पुलिस ने बताया कि 19 जनवरी को हुई इस लूट में छह नकाबपोश बदमाशों ने बैंक से कुल 3.7 किलोग्राम सोना और चार लाख रुपए नकद लूट लिए थे। लूटे गए सोने की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस बारे में धनबाद में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ऋत्विक श्रीवास्तव और क्योंझर के सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) प्रत्युष महापात्रा ने बताया कि दोनों आरोपियों से लूट में इस्तेमाल 2 चारपहिया वाहन भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं।

श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के जमुई निवासी राजकुमार सिंह (27) और निरसा निवासी कुणाल राज वर्मा (33) के रूप में हुई है। वहीं महापात्रा ने कहा कि राजकुमार और कुणाल घटना के मुख्य साजिशकर्ता थे और उनके बाकी चार साथी फिलहाल फरार हैं। उन्होंने बताया कि लूट में शामिल अन्य लोगों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है।

KYC अपडेट के बहाने ठगी करने वाले चार गिरफ्तार उधर एक अन्य घटना में बैंक ग्राहकों से उनका KYC विवरण अपडेट करने के बहाने कथित तौर पर ठगी करने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह से जुड़े चार लोगों को दिल्ली पुलिस ने झारखंड और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शिव कुमार रविदास (22), संजय रविदास (33), दिनेश रविदास (29) और शुभम कुमार बरनवाल (25) के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य बैंक अधिकारी बनकर पीड़ितों पर तुरंत KYC अपडेट करने के लिए दबाव बनाते थे। वे पीड़ितों को फोन करते थे और उन्हें झांसा देकर उनके मोबाइल फोन पर एक खतरनाक एपीके फाइल इंस्टॉल करवा लेते थे। फिर इस फाइल की मदद से वह पीड़ितों के मोबाइल को हैक कर बैंक एप्लिकेशन के जरिए लोन लेकर ठगी को अंजाम देते थे।

पुलिस ने बताया कि धोखाधड़ी का यह मामला दिल्ली के सागरपुर निवासी एक महिला की शिकायत दर्ज कराने के बाद सामने आया। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पिछले साल दिसंबर में अज्ञात व्यक्तियों ने बैंक अधिकारी बनकर उससे संपर्क किया और एक संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने के लिए बहकाया। इसके तुरंत बाद, उनके मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड से 8.33 लाख रुपए का ऋण मंजूर होने और फिर दो किस्तों में पांच लाख तथा 3.3 लाख रुपए के अनधिकृत लेनदेन के मैसेज मिले। हालांकि, महिला ने इन लेनदेन के लिए अनुमति नहीं दी थी।

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी झारखंड के जामतारा के पास के इलाकों से इस साइबर नेटवर्क का संचालन कर रहे थे। और गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच अपना ठिकाना बदल रहे थे। जिसके बाद समन्वित छापेमारी के दौरान झारखंड के धनबाद जिले के निरसा इलाके से तीन आरोपियों को उस समय रंगे हाथों पकड़ा गया, जब वे कथित तौर पर पीड़ितों को फोन कर ठगी की कोशिश कर रहे थे।