Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़in Bokaro, Elephants crushing grandfather and grandson to death after killing 3 elderly people
बोकारो में हाथियों का तांडव जारी, 3 बुजुर्गों को मारने के बाद दादा-पोते को कुचला, मौत

बोकारो में हाथियों का तांडव जारी, 3 बुजुर्गों को मारने के बाद दादा-पोते को कुचला, मौत

संक्षेप:

बोकारो के गोमिया प्रखंड में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ही परिवार के तीन बुजुर्गों की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि शुक्रवार की देर शाम हाथी ने दो और की जान ले ली।

Feb 07, 2026 06:35 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, बोकारो
share Share
Follow Us on

बोकारो के गोमिया प्रखंड में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ही परिवार के तीन बुजुर्गों की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि शुक्रवार की देर शाम हाथी ने दो और की जान ले ली। घटना महुआटांड़ के गांगपुर गांव की है, जहां हाथी ने 50 वर्षीय सोमर साव और उनके नौ वर्षीय पोते आयुष कुमार को कुचल कर मार डाला।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बताया गया कि गांगपुर गांव के लोग हर दिन शाम के बाद हाथी के डर से इन दिनों छत पर चले जाते हैं। शुक्रवार देर शाम हाथी ने गांव में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। सोमर साव पोते आयुष कुमार को गोद में लेकर अपने घर की छत पर जा रहे थे। इस बीच हाथी ने उनपर हमला कर दिया। फिर दोनों को कुचल कर मार डाला।

ये भी पढ़ें:श्राद्ध में शामिल होने गए थे, फिर लौटे ही नहीं; कहां गायब हो गए 10 आदिवासी बच्चे
ये भी पढ़ें:जमशेदपुर पर आतंकी साया? 18 स्लीपर सेल एक्टिव, पाकिस्तान से ट्रेनिंग का इनपुट

हाथी के हमले में 12 वर्षीया पोती राशि कुमारी, आठ वर्षीय नाती राहुल कुमार समेत सोमर साव की 52 वर्षीया समधन गंभीर रूप से घायल हो गईं। सभी घायलों को 108 एंबुलेंस से रामगढ़ भेजा गया है। वहीं डीसी से बात कर पूरे क्षेत्र में तत्काल रोशनी की व्यवस्था करने की मांग की गई। मालूम हो कि गोमिया में बुधवार की रात भी हाथियों ने एक ही परिवार के लोगों को मार डाला था।

झारखंड के बोकारो जिले में बृहस्पतिवार तड़के पांच हाथियों के एक झुंड के हमले में एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई। वन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह घटना महुआदनार थाना क्षेत्र के बड़कीपुन्नू गांव में तड़के लगभग तीन बजे हुई।

बोकारो के प्रभागीय वन अधिकारी संदीप सिंदे ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''पांच हाथियों के एक झुंड ने धान की तलाश में पीड़ित परिवार के घर पर हमला किया और घर के एक हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया। जब परिवार के तीन लोगों ने जान बचाने के लिए बाहर भागने की कोशिश की, तभी हाथियों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई।''

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।