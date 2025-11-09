Hindustan Hindi News
बेरहम पति ने बच्चों के सामने पत्नी की हथौड़ी और चाकू मारकर की हत्या, फिर गांव वालों ने रस्सी…

Sun, 9 Nov 2025 05:22 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, बोकारो
झारखंड के बोकारो में क्रूर पति द्वारा अपने बच्चों के सामने पत्नी को बेरहमी से मारने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, पति ने हथौड़ी और चाकू से हमला करके अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद गांव वालों ने उसे रस्सी से बांध लिया, गुस्साए व्यक्ति को बड़े मुश्किल से काबू में करके पुलिस के हवाले किया गया। आरोपी पति का नाम रुपेश यादव है और पत्नी का नाम झालो देवी है। झालो की उम्र महज 27 वर्ष बताई गई है।

जानकारी के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच देर रात किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में खूनी संघर्ष में बदल गया। गुस्साए पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन विवाद की वजह अब तक सामने नहीं आई है। लोगों ने बताया कि इनके बीच आए दिन झगड़ा होता रहता है। कल भी ऐसे ही लड़ाई हुई, जब हत्या की बात सामने आई तो लोगों ने आरोपी पति को रस्सी से बांध लिया और पुलिस को सूचित कर दिया।

बच्चे अपनी मां की मौत से सदमें में थे, हालांकि गनीमत रही कि उन्हें चोट नहीं आई। आरोप है कि पति पहले भी अपनी पत्नी के साथ झगड़े करता था। बीते साल भी उसकी लड़ाई हुई थी, जिसे पंचायत में भी उठाया गया था। लोगों ने बताया, तब मामला शांत हो गया था, लेकिन फिर बाद में किसी बात पर बहस हुई और उसका अंत पत्नी की मौत के रूप में हुआ।

