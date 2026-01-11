कांप उठा झारखंड! कई जिलों में पारा 3 डिग्री तक गिरा, शीतलहर का येलो अलर्ट जारी; जानिए डेट
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर को लेकर ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक ठंड का प्रकोप बना रह सकता है।
झारखंड में ठंड ने एक बार फिर अपना असर तेज कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर (Cold Wave) को लेकर 13 जनवरी से 16 जनवरी तक ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक ठंड का प्रकोप बना रह सकता है।
IMD द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिलों में 13 से 16 जनवरी तक येलो अलर्ट रहेगा। वहीं हजारीबाग जिले में 14 से 16 जनवरी के बीच शीतलहर की चेतावनी दी गई है।
रविवार सुबह 8:30 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड के आठ जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। राज्य में सबसे कम तापमान गुमला में 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद पलामू (डालटनगंज) में 4.9 डिग्री और खूंटी में 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
IMD के रांची केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के ऊपर ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर उत्तर-पश्चिमी हवाएं लगातार सक्रिय हैं, जिसकी वजह से कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
शनिवार को राज्य की राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि चाईबासा में 10.2 डिग्री और जमशेदपुर में 11.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, जिन जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, उनमें रांची, पलामू, बोकारो, खूंटी, लोहरदगा, सरायकेला, पाकुड़ और गुमला शामिल हैं।शीतलहर के चलते खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से गर्म कपड़े पहनने और सुबह-शाम अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की अपील की है।