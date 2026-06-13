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पलामू में चल रहा था अवैध खनन, मंत्री राधाकृष्ण किशोर बन गए 'सिंघम'; मशीनें जब्त

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, पलामू
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पलामू में पहाड़ पर चल रहे अवैध खनन पर मंत्री ने ऐक्शन लिया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पुलिस के साथ रेड मारी तो वहां खड़ी मशीनों को जब्त कर लिया गया।

पलामू में चल रहा था अवैध खनन, मंत्री राधाकृष्ण किशोर बन गए 'सिंघम'; मशीनें जब्त

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर देर रात 'सिंघम' बने नजर आए। किशोर फिल्मी स्टाइल में पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में पहाड़ पर हो रहे अवैध खनन को लेकर रेड मारी। इस दौरान तीन टेलर और एक पोकलेन जप्त किये गये, जबकि इंटर स्टेट माइनिंग गिरोह का खुलासा हुआ। मंत्री के द्वारा अचानक कार्रवाई किए जाने से प्रशासनिक महकमा सकते में पड़ गया। खनन विभाग इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुट गया है।

गांववालों को डराकर हो रहा था अवैध खनन

मंत्री राधाकृष्ण किशोर के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि बटाने डैम रोड में गोसाईडीह और देवताही इलाके में पिछले दिनों मिट्टी मोरम का अवैध खनन करना वाला गैंग इन दिनों छतरपुर के देवगन-दीनादाग-रेंगनिया इलाके में सक्रिय है और ग्रामीणों को डरा धमका कर देर रात पहाड़ पर अवैध खनन करता है। रांची से रात 11 बजे सीधे मौके पर पहुंचे। यहां आने के बाद पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी और छतरपुर के एसडीपीओ प्रशांत कुमार को सूचना दी।

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3 टेलर, एक पोकलैन जब्त

पुलिस टीम के आने के बाद की गयी कार्रवाई में तीन टेलर, एक पोकलेन समेत अन्य वाहन जप्त किए गए। अंधेरे का फायदा उठाकर खनन कार्य में लगे तस्कर फरार हो गए। पिछले एक साल से इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिट्टी मोरम का अवैध खनन हो रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस और अंचल अधिकारी को कई बार जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण स्थानीय विधायक और मंत्री होने के कारण उन्होंने पहल की।

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खनन रोकने के लिए कड़े निर्देश

मंत्री किशोर ने कहा कि अवैध खनन से राज्य सरकार को काफी राजस्व नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री सह खान मंत्री ने राज्य भर में अवैध खनन रोकने संबंधित कड़े निर्देश जारी किए हैं। इससे जीएसटी का भी बड़ा नुकसान हो रहा था। उन्होंने एसपी और डीएसपी को मामले पर नजर रखने और दोबारा से इस क्षेत्र में अवैध खनन न हो, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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