पलामू में चल रहा था अवैध खनन, मंत्री राधाकृष्ण किशोर बन गए 'सिंघम'; मशीनें जब्त
पलामू में पहाड़ पर चल रहे अवैध खनन पर मंत्री ने ऐक्शन लिया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पुलिस के साथ रेड मारी तो वहां खड़ी मशीनों को जब्त कर लिया गया।
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर देर रात 'सिंघम' बने नजर आए। किशोर फिल्मी स्टाइल में पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में पहाड़ पर हो रहे अवैध खनन को लेकर रेड मारी। इस दौरान तीन टेलर और एक पोकलेन जप्त किये गये, जबकि इंटर स्टेट माइनिंग गिरोह का खुलासा हुआ। मंत्री के द्वारा अचानक कार्रवाई किए जाने से प्रशासनिक महकमा सकते में पड़ गया। खनन विभाग इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुट गया है।
गांववालों को डराकर हो रहा था अवैध खनन
मंत्री राधाकृष्ण किशोर के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि बटाने डैम रोड में गोसाईडीह और देवताही इलाके में पिछले दिनों मिट्टी मोरम का अवैध खनन करना वाला गैंग इन दिनों छतरपुर के देवगन-दीनादाग-रेंगनिया इलाके में सक्रिय है और ग्रामीणों को डरा धमका कर देर रात पहाड़ पर अवैध खनन करता है। रांची से रात 11 बजे सीधे मौके पर पहुंचे। यहां आने के बाद पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी और छतरपुर के एसडीपीओ प्रशांत कुमार को सूचना दी।
3 टेलर, एक पोकलैन जब्त
पुलिस टीम के आने के बाद की गयी कार्रवाई में तीन टेलर, एक पोकलेन समेत अन्य वाहन जप्त किए गए। अंधेरे का फायदा उठाकर खनन कार्य में लगे तस्कर फरार हो गए। पिछले एक साल से इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिट्टी मोरम का अवैध खनन हो रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस और अंचल अधिकारी को कई बार जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण स्थानीय विधायक और मंत्री होने के कारण उन्होंने पहल की।
खनन रोकने के लिए कड़े निर्देश
मंत्री किशोर ने कहा कि अवैध खनन से राज्य सरकार को काफी राजस्व नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री सह खान मंत्री ने राज्य भर में अवैध खनन रोकने संबंधित कड़े निर्देश जारी किए हैं। इससे जीएसटी का भी बड़ा नुकसान हो रहा था। उन्होंने एसपी और डीएसपी को मामले पर नजर रखने और दोबारा से इस क्षेत्र में अवैध खनन न हो, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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