झारखंड में 45 लाख की अवैध विदेशी शराब जब्त, 4 तस्कर दबोचे गए; कौन सा राज्य था टार्गेट?

झारखंड में 45 लाख की अवैध शराब की खेप के साथ चार लोगों को जामताड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह का भांडा फोड़ा, तो मालुम हुआ कि ये लोग शराब को तस्करी करके पड़ोसी राज्य बिहार ले जा रहे थे। गिरोह ने पड़ोसी राज्य को निशाना बनाया था, जहां तीन वाहनों के जरिए शराब की खेंप पहुंचाई जानी थी, लेकिन इससे पहले ही भांडा फूट गया और तस्करों सहित माल जब्त कर लिया गया।

पुलिस अधीक्षक राज कुमार मेहता ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जामताड़ा पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए विशेष अभियान में अवैध नकली विदेशी शराब की बड़ी खेप को बिहार भेजे जाने से पहले ही पकड़कर तस्करों के मंसूबे नाकाम कर दिया। उन्होंने बताया की गुप्त सूचना के अनुसार गोविंदपुर से नारायणपुर थाना क्षेत्र के पांडेयडीह मोड़ होते हुए तीन वाहनों से भारी मात्रा में शराब तस्करी की जा रही थी।

एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास आनंद लागुरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने रविवार को पांडेयडीह मोड़ पर सख्त वाहन जांच अभियान चलाया, जिसके दौरान डीसीएम गाड़ी (डब्ल्यूबी -51सी-5752) और उसके साथ चल रही ह्युंडई औरा (जेएच 09-एडब्ल्यू -1734) तथा मारुति सुजुकी स्विफ्ट (जेएच10-डीसी -4782) को रोका गया।

जांच में डीसीएम गाड़ी में कुरकुरे की बोरी के पीछे छिपाकर रखी गई रॉयल स्टैग ब्रांड की 210 पेटी नकली विदेशी शराब तथा 78 गैलन स्पिरिट बरामद हुई। अन्य दो वाहनों से क्रमशः 98 पेटी और 7 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। कुल 225 पेटियों में 5400 बोतल (2025 लीटर) नकली शराब और 3120 लीटर स्पिरिट मिली। बरामद खेप की कीमत बिहार में करीब 45 लाख रुपये आंकी गई।