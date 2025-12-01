Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Illegal foreign liquor worth Rs 45 lakh seized in Jharkhand, 4 smugglers arrested
झारखंड में 45 लाख की अवैध विदेशी शराब जब्त, 4 तस्कर दबोचे गए; कौन सा राज्य था टार्गेट?

झारखंड में 45 लाख की अवैध विदेशी शराब जब्त, 4 तस्कर दबोचे गए; कौन सा राज्य था टार्गेट?

संक्षेप:

गिरोह ने पड़ोसी राज्य को निशाना बनाया था, जहां तीन वाहनों के जरिए शराब की खेंप पहुंचाई जानी थी, लेकिन इससे पहले ही भांडा फूट गया और तस्करों सहित माल जब्त कर लिया गया।

Mon, 1 Dec 2025 04:25 PMRatan Gupta जामताड़ा, वार्ता
share Share
Follow Us on

झारखंड में 45 लाख की अवैध शराब की खेप के साथ चार लोगों को जामताड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह का भांडा फोड़ा, तो मालुम हुआ कि ये लोग शराब को तस्करी करके पड़ोसी राज्य बिहार ले जा रहे थे। गिरोह ने पड़ोसी राज्य को निशाना बनाया था, जहां तीन वाहनों के जरिए शराब की खेंप पहुंचाई जानी थी, लेकिन इससे पहले ही भांडा फूट गया और तस्करों सहित माल जब्त कर लिया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस अधीक्षक राज कुमार मेहता ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जामताड़ा पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए विशेष अभियान में अवैध नकली विदेशी शराब की बड़ी खेप को बिहार भेजे जाने से पहले ही पकड़कर तस्करों के मंसूबे नाकाम कर दिया। उन्होंने बताया की गुप्त सूचना के अनुसार गोविंदपुर से नारायणपुर थाना क्षेत्र के पांडेयडीह मोड़ होते हुए तीन वाहनों से भारी मात्रा में शराब तस्करी की जा रही थी।

एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास आनंद लागुरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने रविवार को पांडेयडीह मोड़ पर सख्त वाहन जांच अभियान चलाया, जिसके दौरान डीसीएम गाड़ी (डब्ल्यूबी -51सी-5752) और उसके साथ चल रही ह्युंडई औरा (जेएच 09-एडब्ल्यू -1734) तथा मारुति सुजुकी स्विफ्ट (जेएच10-डीसी -4782) को रोका गया।

जांच में डीसीएम गाड़ी में कुरकुरे की बोरी के पीछे छिपाकर रखी गई रॉयल स्टैग ब्रांड की 210 पेटी नकली विदेशी शराब तथा 78 गैलन स्पिरिट बरामद हुई। अन्य दो वाहनों से क्रमशः 98 पेटी और 7 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। कुल 225 पेटियों में 5400 बोतल (2025 लीटर) नकली शराब और 3120 लीटर स्पिरिट मिली। बरामद खेप की कीमत बिहार में करीब 45 लाख रुपये आंकी गई।

पुलिस ने मौके से चार तस्करों में दारा सिंह, चंदर मंडल, मोहम्मद रहीम अंसारी और संतोष पासवान को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से तीन वाहन, मोबाइल फोन, आधार-पैन कार्ड तथा 33,000 रुपये नकद भी जब्त किए गए। एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।