झारखंड में विदेशी शराब की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़, पंजाब के बोतलों पर लगाते थे जाली लेबल
झारखंड के सरायकेला जिले के चौका थाना क्षेत्र के मिरुडीह में उत्पाद विभाग ने अवैध मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। उत्पाद विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार देर रात दबिश दे भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बरामद की है। हालांकि, संचालक व अन्य लोग मौका देख फरार हो गए।
झारखंड के सरायकेला जिले के चौका थाना क्षेत्र के मिरुडीह में उत्पाद विभाग ने अवैध मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। उत्पाद विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार देर रात दबिश दे भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बरामद की है। हालांकि, संचालक व अन्य लोग मौका देख फरार हो गए।
फैक्ट्री रोड के किनारे टिन शेड चल रही थी। यहां पंजाब से कम कीमत में शराब लाकर झारखंड का लेबल लगा लोकल मार्केट, साप्ताहिक हाट एवं पर्व-त्योहार में ड्राई डे के दिन खपायी जाती थी। शराब की कीमत लगभग 16 लाख रुपये आंकी जा रही है।
उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज ने बताया कि विभाग को मिरुडीह में अवैध शराब के कारोबार की सूचना थी। इसके बाद टीम ने रविवार देर रात वहां छापेमारी की, जो सोमवार सुबह 8 बजे तक चली। इस कार्रवाई में कुल 220 पेटी नकली अंग्रेजी शराब (लगभग 1790 लीटर) जब्त की गयी। साथ ही झारखंड में बिकने वाली शराब के विभिन्न ब्रांड की खाली बोतलें, ढक्कन, स्टिकर, केमिकल से भरे 30 ड्रम और निर्माण में इस्तमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए।
पंजाब की 400 की बोतल पर लगाते थे झारखंड का रेट
उत्पाद अधीक्षक के अनुसार माफिया पंजाब से कम दाम में शराब लाते थे। वहां की 400 रुपये की फुल बोतल पर झारखंड का जाली लेबल लगा दिया जाता था। इसके बाद उसे झारखंड के निर्धारित सरकारी रेट पर ऊंचे दामों में अवैध रूप से बाजार में बेचा जाता था।
माफिया की तलाश जारी
विभाग अब इस सिंडिकेट के मुख्य सरगना की पहचान करने में जुटा है। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री के संचालक और इसमें संलिप्त अन्य लोगों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अवैध शराब की सप्लाई चेन कहां-कहां तक फैली हुई थी।
झारखंड में पूरी तरह प्रतिबंधित शराब की मंगायी जाती थी खेप
जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि माफिया पंजाब से अवैध शराब की खेप झारखंड मंगवाते थे। छापेमारी में पंजाब का लेबल लगी 3 ब्रांड की शराब बरामद हुई है, जिसमें इम्प्रेल ब्लू, आफ्टर डार्क एंव मेकडोनाल्ड शामिल हैं, जो झारखंड में पूरी तरह प्रतिबंधित है। माफिया इस अवैध धंधे से मोटा मुनाफा कमाने के लिए शातिराना तरीका अपना रहे थे। बरामद विदेशी शराब में 750 एमएल की 900, 375 एमएल की 1800, 180 एमएल की 2448 बोतलें बरामद हुई हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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