Illegal farmhouse of jailed mayoral candidate demolished in Bokaro Jharkhand
झारखंड में चला प्रशासन का पंजा, जेल में बंद महापौर प्रत्याशी की इमारत को मिट्टी में मिलाया

संक्षेप:

जेल में बंद हत्या के आरोपी बिनोद कुमार उर्फ ​​बिनोद खोपड़ी का अवैध फार्महाउस मंगलवार को प्रशासन ने बोकारो में गिरा दिया गया। बिनोद के समर्थकों ने इस अभियान को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया।

Feb 10, 2026 11:04 pm ISTSourabh Jain भाषा, बोकारो, झारखंड
झारखंड के बोकारो में मंगलवार को प्रशासन ने एक बड़ी बुलडोजर कार्रवाई करते हुए जेल में बंद बाहुबली बिनोद कुमार उर्फ ​​बिनोद खोपड़ी का एक अवैध फार्म हाउस गिरा दिया। पुलिस ने बताया कि यह इमारत जिस जमीन पर बनी थी, वह जमीन बोकारो इस्पात संयंत्र की है, और इसे यहां अवैध तरीके से बनाया गया था। पुलिस ने आगे कहा कि फिलहाल इस इमारत का इस्तेमाल बिनोद कुमार के परिजनों द्वारा आवास और बिनोद के चुनाव कार्यालय के रूप में किया जा रहा था। दरअसल बिनोद चास नगर निगम में महापौर पद का उम्मीदवार है और ड्रिल मशीन छाप के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहा है।

डीएसपी (बोकारो सिटी) आलोक रंजन ने बताया कि जयंत सिंह की हत्या की जांच के दौरान इस इमारत के अस्तित्व का पता चला। जिसके बाद बोकारो जिले के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया बिनोद कुमार इस मामले में मुख्य आरोपी है और वर्तमान में जेल में बंद है।

बिनोद चास में होने वाले नगर निगम चुनाव में महापौर के पद पर चुनाव लड़ते हुए अपनी किस्मत भी आजमा रहा है। चास में प्रदेश की 47 अन्य नगर निकायों के साथ 27 फरवरी को चुनाव होंगे। बता दें कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव बिना किसी दलीय संबद्धता के होते हैं।

डीएसपी ने कहा, 'इमारत को गिराने से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर लिया गया था। बिनोद कुमार को नोटिस दिया गया था और इमारत खाली करने के लिए एक सप्ताह का समय भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने इमारत खाली नहीं की थी।'

जयंत सिंह हत्याकांड में मुख्य आरोपी बिनोद कुमार उर्फ बिनोद खोपड़ी वर्तमान में जेल में बंद है। भारी पुलिस बल के साथ बीएसएल के नगर सेवा विभाग के अधिकारी, सेक्टर 6 थाना प्रभारी सहित कई थाना प्रभारी और मजिस्ट्रेट जया रानी के मौजूदगी में उक्त अवैध इमारत को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान बिनोद खोपड़ी के समर्थक भी भारी संख्या में मौके पर मौजूद थे जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी रही ।

बिनोद के समर्थकों ने बोकारो स्टील प्लांट और पुलिस द्वारा चलाए गए ध्वस्तीकरण अभियान को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार के प्रतिद्वंद्वियों ने नगर निगम चुनावों में उनकी जीत के डर से प्रशासन और इस्पात संयंत्र के अधिकारियों पर इमारत को ध्वस्त करवाने के लिए दबाव डाला। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें हत्या के मामले में फंसाया गया है और ध्वस्तीकरण उनके चुनाव अभियान को पटरी से उतारने की साजिश का हिस्सा है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

Jharkhand News
