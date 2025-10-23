रांची में जमीनों से हटाए जाएंगे अवैध कब्जे; दुकानदारों को दो डस्टबिन रखना जरूरी
संक्षेप: रांची शहर में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने साफ कर दिया है कि शहर में अवैध कब्जों को हटाने का अभियान युद्धस्तर पर तेज किया जाएगा। पढ़ें यह रिपोर्ट…
झारखंड की राजधानी रांची में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने साफ कर दिया है कि शहर में अवैध कब्जों को हटाने का अभियान युद्धस्तर पर तेज किया जाएगा। रांची नगर निगम के सभागार में इनफोर्समेंट टीमों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में उक्त फैसले से संबंधित कई आदेश जारी किए गए। बैठक में साफ किया गया कि शहर में अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तेज किया जाएगा अतिक्रमण हटाओ अभियान
रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई बैठक में फील्ड स्तर पर उत्पन्न समस्याओं और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली गई। निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने कहा कि शहर को जाममुक्त और अतिक्रमणमुक्त बनाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान को तेज किया जाएगा। मुख्य सड़कों, चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दुकानदारों को दो डस्टबिन रखना अनिवार्य
रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने किसी से भी अवैध अतिक्रमणों को हटाने में ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य मार्गों पर गंदगी फैलाने वाले और निर्माण कचरे (सीएंडडी वेस्ट) फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश जारी किए हैं। सभी दुकानदारों को दो डस्टबिन रखना अनिवार्य किया गया है। इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा।
तालाबों में कचरा डालने वालों पर होगा ऐक्शन
रांची शहर में तालाब और पोखरों के साथ अन्य वाटर बॉडीज की स्वच्छता पर भी विशेष जोर दिया गया। तालाबों में कचरा डालने वालों के विरुद्ध चालान काटे जाएंगे और जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा गया ताकि निगम के काम निरंतर सुचारू रूप से चलते रहें।
छठ बाद भी अवैध कब्जों पर होगा ऐक्शन
छठ पर्व को देखते हुए इनफोर्समेंट टीम को तालाबों के आसपास गश्त करते हुए असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और अतिक्रमण पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बताया जाता है कि छठ के महापर्व के बाद अतिक्रमण हटाने में विशेष तेजी लाई जाएगी। बैठक में उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू, सहायक प्रशासकगण, इनफोर्समेंट अधिकारी एवं निगम कर्मी मौजूद थे।