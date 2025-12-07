यहां बांग्लादेशी जमाई टोला बना रहे, खेतों में बम रखकर...; देवघर में बरसे जेपी नड्डा

संक्षेप: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा कि एसआईआर के माध्यम से एक-एक घुसपैठिए को चिन्हित कर झारखंड से बाहर भगाने का काम होगा। इसके अलावा कांग्रेस और जेएमएम पर भी निशाना साधा।

देवघर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कांग्रेस और झामुमो पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बरसते हुए कहा- संतालपरगना में आदिवासियों से शादी कर बांग्लादेशी जमाई टोला बना रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा कि एसआईआर के माध्यम से एक-एक घुसपैठिए को चिन्हित कर झारखंड से बाहर भगाने का काम होगा। झामुमो अवैध घुसपैठ कराकर उन्हीं के सहारे चलना चाह रहा है। यह झारखंड को झामुमो से मुक्ति दिलाने का अवसर है।

नड्डा ने कहा कि झामुमो ने जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। चुनाव में जनता से किया एक वादा भी सरकार पूरा नहीं कर सकी। अवैध घुसपैठ के कारण आदिवासियों की संख्या 45 से घटकर 28 प्रतिशत तक पहुंच गई है। डेमोग्राफी बदले जाने के मामले को लेकर हाईकोर्ट तक ने जांच के आदेश दिए, फिर भी सरकार ने उसे नहीं कराया।

बांग्लादेशी जमाई टोला और खेतों में बम उन्होंने कहा कि संतालपरगना में आदिवासियों से शादी कर बांग्लादेशी जमाई टोला बना रहे हैं। पाकुड़ की जिला परिषद सदस्य पिंकी मंडल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने मिलकर जानकारी दी कि वहां खेतों में बम रखकर स्थानीय लोगों से बांग्लादेशी घुसपैठिए लड़ाई कर रहे हैं।

देवघर में भाजपा के चुनाव कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, चंपई सोरेन, सांसद डॉ. निशिकांत दुबे, आदित्य साहू, दीपक प्रकाश, ढुल्लू महतो, जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर, पूर्व मंत्री राज पलिवार, रणधीर सिंह, पूर्व विधायक अनंत ओझा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभयकांत प्रसाद, यदुनाथ पांडेय, रवींद्र राय, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, सुनील सिंह, पशुपति नाथ सिंह समेत बड़ी संख्या में नेता उपस्थित रहे।

कांग्रेस ने आदिवासी राष्ट्रपति का उपहास उड़ाया देवघर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस पार्टी ने कभी भी जनता के हितों की बात नहीं की। कांग्रेस ने पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उपहास उड़ाने का काम किया। राष्ट्रपति के खिलाफ हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया गया।