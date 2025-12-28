इस IIT में टीचर भी होंगे तैयार, बीएससी बीएड की 50 सीटों को मिली मंजूरी
सत्र 2026-27 से चार वर्षीय बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की पढ़ाई शुरू होगी। झारखंड के इस आईआईटी में 50 सीट (एक यूनिट) की पढ़ाई को मंजूरी दे दी है।
आईआईटी आईएसएम धनबाद में इंजीनियर, मैनेजर के बाद अब शिक्षक भी तैयार होंगे। सत्र 2026-27 से चार वर्षीय बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की पढ़ाई शुरू होगी। एनसीटीई ने आईआईटी धनबाद में 50 सीट (एक यूनिट) की पढ़ाई को मंजूरी दे दी है।
एनसीटीई से मंजूरी मिलने के बाद अब चार वर्षीय कोर्स में 12वीं विज्ञान पास छात्र-छात्राओं का नामांकन होगा। आईआईटी धनबाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथ में छात्रों का नामांकन लिया जाएगा। बताते चलें कि वर्ष 2024 में आईआईटी आईएसएम धनबाद ने 120 सीटों के लिए प्रस्ताव दिया था।
एनसीटीई ने विभिन्न जांच व प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद अब 50 सीटों के लिए बीएससी बीएड को एप्रूवल दे दिया। कोर्स में नामांकन एनटीए की ओर से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के स्कोर के आधार पर होगा। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने बीएससी बीएड की पढ़ाई के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।
चार वर्षीय बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स एक ज्वाइंट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें विज्ञान विषयों की स्नातक पढ़ाई (बीएससी) और शिक्षक प्रशिक्षण (बीएड) एक साथ कराया जाता है। यह कोर्स मुख्य रूप से कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाने के इच्छुक छात्रों के लिए होता है। इसमें भौतिकी, रसायन, गणित या जीवविज्ञान जैसे विषयों के साथ शिक्षा शास्त्र, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन प्रणाली पढ़ाई जाती है।
कोर्स के दौरान स्कूल इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे छात्र व्यावहारिक अनुभव हासिल करते हैं। यह कोर्स समय की बचत के साथ बेहतर करियर अवसर प्रदान करता है।