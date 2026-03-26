माइनिंग में आईआईटी धनबाद देश में पहले नंबर पर, दुनिया में भी बजा डंका
आईआईटी आईएसएम धनबाद ने अर्थ साइंस की पढ़ाई में अपना दबदबा कायम रखा है। प्रतिष्ठित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में भारत में नंबर वन संस्थान बना है। आईआईटी धनबाद को माइनिंग में विश्व में 21वां स्थान मिला है।
आईआईटी आईएसएम धनबाद ने अर्थ साइंस की पढ़ाई में अपना दबदबा कायम रखा है। प्रतिष्ठित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में भारत में नंबर वन संस्थान बना है। आईआईटी धनबाद को माइनिंग में विश्व में 21वां स्थान मिला है। वहीं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में भारत में चौथा व विश्व में 151 से 175वें रैंक बैंड के बीच शामिल किया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भारत में 12वां स्थान व विश्व में 501 से 575 रैंक बैंड के बीच स्थान मिला है। आइए जानते हैं आईआईटी धनबाद के बारे में विस्तार।
विश्व में मिली पहचान
यह पहला मौका है, जब धनबाद को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विश्व भर में पहचान मिली है। यही नहीं आईआईटी आईएसएम धनबाद को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दक्षिण एशिया 2026 में 110वां स्थान मिला है। आईआईटी आईएसएम धनबाद माइनिंग मिनरल्स में लगातार नंबर एक स्थान पर काबिज है।
2016 में मिला ता IIT का दर्जा
तत्कालीन इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। वर्ष 2016 में इसे आईआईटी का दर्जा मिला। इसका नाम आईआईटी आईएसएम धनबाद हो गया। लगभग एक सदी की विरासत के साथ यह संस्थान माइनिंग, ऊर्जा और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है।
नई क्यूएस रैंकिंग से आईआईटी आईएसएम धनबाद की वैश्विक पहचान को और मजबूती मिली है। आईआईटी धनबाद का एनआईआरएफ 2025 इंजीनियरिंग रैंकिंग भारत में 15वीं है। रिसर्च संस्थानों में 27वां रैंक प्राप्त हुआ है।
क्या बोले IIT धनबाद के निदेशक
आईआईटी धनबाद के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने कहा कि मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में देश में शीर्ष स्थान बनाए रखना और वैश्विक स्तर पर 21वीं रैंक हासिल करना हमारे लगातार प्रयासों और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में अच्छा प्रदर्शन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रैंकिंग में पहली बार एंट्री हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर