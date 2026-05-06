Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

IIM रांची के छात्रों का 100% प्लेसमेंट, MBA स्टूडेंट को मिला 1.2 करोड़ का पैकेज

May 06, 2026 07:12 pm ISTRatan Gupta रांची, पीटीआई
share

IIM Ranchi placement 2026: सबसे बड़ी खबर ये रही कि EMBA के एक छात्र को 1.2 करोड़ रुपये सालाना का शानदार पैकेज मिला है, जो किसी भी छात्र के लिए ड्रीम ऑफर माना जाता है। वहीं रेगुलर MBA के छात्रों के लिए सबसे ज्यादा पैकेज 52.50 लाख रुपये सालाना तक पहुंचा।

IIM रांची के छात्रों का 100% प्लेसमेंट, MBA स्टूडेंट को मिला 1.2 करोड़ का पैकेज

IIM Ranchi placement 2026: झारखंड की राजधानी रांची स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची ने प्लेसमेंट के मामले में इस साल कमाल कर दिया है। 2025-26 सेशन के लिए संस्थान ने 100% प्लेसमेंट हासिल किया है। सबसे बड़ी खबर ये रही कि EMBA के एक छात्र को 1.2 करोड़ रुपये सालाना का शानदार पैकेज मिला है, जो किसी भी छात्र के लिए ड्रीम ऑफर माना जाता है। वहीं रेगुलर MBA के छात्रों के लिए सबसे ज्यादा पैकेज 52.50 लाख रुपये सालाना तक पहुंचा। इससे यहां पढ़ने वाले बच्चों की फुल मौज हो गई।

संस्थान द्वारा जारी फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार 421 छात्रों ने प्लेसमेंट प्रोसेस में हिस्सा लिया, जिनमें एग्जीक्यूटिव MBA (EMBA) के 50 छात्र भी शामिल थे। प्लेसमेंट ड्राइव में 60 नामी कंपनियों ने हिस्सा लिया और छात्रों को जॉब ऑफर दिए। खास बात ये भी है कि इस बैच में 72.83% फ्रेशर्स थे, जबकि 42.93% छात्राएं भी प्लेसमेंट में शामिल रहीं, जो जेंडर बैलेंस के लिहाज से अच्छा संकेत है।

ये भी पढ़ें:मुक्केबाज भिंडा की हत्या में शामिल आरोपी गिरफ्तार, 'ठेकेदार गिरोह' का है गुर्गा
ये भी पढ़ें:कुख्यात लुटेरे 'बिलोरा-हड्डी' गिरफ्तार, दिल्ली की सड़कों पर मचा रखा था आतंक

रिपोर्ट के अनुसार, टॉप 25% छात्रों ने औसतन 24.83 लाख रुपये सालाना का पैकेज हासिल किया, जो इस बात का संकेत है कि संस्थान लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव ने इस उपलब्धि को छात्रों की मेहनत और संस्थान की मजबूत अकादमिक व्यवस्था का नतीजा बताया। कुल मिलाकर, IIM रांची के इस प्लेसमेंट सीजन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यहां से निकलने वाले छात्र देश-विदेश की बड़ी कंपनियों में अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Jharkhand Ranchi Iim
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।