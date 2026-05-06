IIM रांची के छात्रों का 100% प्लेसमेंट, MBA स्टूडेंट को मिला 1.2 करोड़ का पैकेज
IIM Ranchi placement 2026: सबसे बड़ी खबर ये रही कि EMBA के एक छात्र को 1.2 करोड़ रुपये सालाना का शानदार पैकेज मिला है, जो किसी भी छात्र के लिए ड्रीम ऑफर माना जाता है। वहीं रेगुलर MBA के छात्रों के लिए सबसे ज्यादा पैकेज 52.50 लाख रुपये सालाना तक पहुंचा।
IIM Ranchi placement 2026: झारखंड की राजधानी रांची स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची ने प्लेसमेंट के मामले में इस साल कमाल कर दिया है। 2025-26 सेशन के लिए संस्थान ने 100% प्लेसमेंट हासिल किया है। सबसे बड़ी खबर ये रही कि EMBA के एक छात्र को 1.2 करोड़ रुपये सालाना का शानदार पैकेज मिला है, जो किसी भी छात्र के लिए ड्रीम ऑफर माना जाता है। वहीं रेगुलर MBA के छात्रों के लिए सबसे ज्यादा पैकेज 52.50 लाख रुपये सालाना तक पहुंचा। इससे यहां पढ़ने वाले बच्चों की फुल मौज हो गई।
संस्थान द्वारा जारी फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार 421 छात्रों ने प्लेसमेंट प्रोसेस में हिस्सा लिया, जिनमें एग्जीक्यूटिव MBA (EMBA) के 50 छात्र भी शामिल थे। प्लेसमेंट ड्राइव में 60 नामी कंपनियों ने हिस्सा लिया और छात्रों को जॉब ऑफर दिए। खास बात ये भी है कि इस बैच में 72.83% फ्रेशर्स थे, जबकि 42.93% छात्राएं भी प्लेसमेंट में शामिल रहीं, जो जेंडर बैलेंस के लिहाज से अच्छा संकेत है।
रिपोर्ट के अनुसार, टॉप 25% छात्रों ने औसतन 24.83 लाख रुपये सालाना का पैकेज हासिल किया, जो इस बात का संकेत है कि संस्थान लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव ने इस उपलब्धि को छात्रों की मेहनत और संस्थान की मजबूत अकादमिक व्यवस्था का नतीजा बताया। कुल मिलाकर, IIM रांची के इस प्लेसमेंट सीजन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यहां से निकलने वाले छात्र देश-विदेश की बड़ी कंपनियों में अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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