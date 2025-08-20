IG ने बनवाई रांची के अपराधियों की लिस्ट, गैंग प्रमुख से लेकर गुर्गों तक के नाम; अब क्या है प्लान

झारखंड की राजधानी रांची में सक्रिय अपराधियों व उनके आपराधिक इतिहास का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है। ब्यौरा में गैंग्स के मुखिया से लेकर उनके गुर्गों और मददगारों तक के नाम शामिल हैं। आइए जानते हैं रांची पुलिस का प्लान।

मंगलवार को डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने सिटी एसपी अजित कुमार, ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर, सभी डीएसपी और थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग की। समाहरणालय परिसर में हुई क्राइम मीटिंग का मुख्य मुद्दा रांची में सक्रिय गैंग्स की प्रोफाइलिंग से जुड़ा हुआ था। एसएसपी ने बताया कि डीसीबी सेक्सन के द्वारा राजधानी में सक्रिय गैंग्स और उनके मेंबर की सूची तैयार की गई है। क्राइम मीटिंग के दौरान सभी थानेदारों को अपराधियों की प्रोफाइल को उपलब्ध करवाया गया है, ताकि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई जा सके। शहर में विधि व्यवस्था और शांतिपूर्ण माहौल बहाल हो।

गैंग के मददगारों पर नजर रखने की हिदायत क्राइम मीटिंग के दौरान सभी थानेदारों को एसएसपी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपराधियों की उपलब्ध सूची के आधार पर उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वैसे अपराधी जो नाम बदलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं, उन पर भी सूची के अनुसार कार्रवाई की जाए। सूची में जिन अपराधियों के नाम हैं, उनके तमाम मददगारों पर भी नजर रखने की हिदायत थानेदारों को दी गई है।

ड्रंक एंड ड्राइव पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें क्राइम मीटिंग में रांची के ट्रैफिक को लेकर भी कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर वैसे वाहन चालक जो अपने वाहनों में ब्लैक फिल्म लगाकर शहर में निकल रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। शहर में ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर भी मजबूती से कार्रवाई करने का निर्देश एसएसपी ने थानेदारों को दिया है। कहा कि दिन और रात में इसके खिलाफ अभियान चलाएं और इस पर रोक लगाएं।

थानेदारों को निर्देश ● खुले में मांस-मछली की बिक्री पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया।

● ध्वनि प्रदूषण के संबंध में विशेष निगरानी रखते हुए विशेष रूप से रात्रि के 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का डीजे साउंड पर रोक लगाने का निर्देश

● महिला सुरक्षा से संबंधित अपराध का त्वरित निवारण और निष्पादन पर विशेष ध्यान दें

● बालू से संबंधित मामले में डीएमओ को सूचित करते हुए कार्रवाई करे। विशेष शाखा से प्राप्त रिपोर्ट का अनुपालन करें।

● चेन, मोबाइल, पर्स छिनतई कांडों का उद्भेदन करते हुए विशेष निगरानी रखें, ताकि किसी से छिनतई न हो।

● लंबित वारंट के निष्पादन यथाशीघ्र सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया।