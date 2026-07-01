संकट खत्म! आपके घर में पीएनजी कनेक्शन तो अब बंद नहीं होंगे चूल्हे; GAIL ने कर दी ये व्यवस्था
रांची के घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) उपभोक्ताओं को जल्द ही निर्बाध गैस आपूर्ति की सुविधा मिलने जा रही है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) शहर में डबल फीड नेटवर्क विकसित कर रही है, जिससे किसी एक पाइपलाइन में खराबी या क्षति आने की स्थिति में भी दूसरे मार्ग से गैस की आपूर्ति जारी रहेगी।
रांची के घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) उपभोक्ताओं को जल्द ही निर्बाध गैस आपूर्ति की सुविधा मिलने जा रही है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) शहर में डबल फीड नेटवर्क विकसित कर रही है, जिससे किसी एक पाइपलाइन में खराबी या क्षति आने की स्थिति में भी दूसरे मार्ग से गैस की आपूर्ति जारी रहेगी। इस व्यवस्था का फायदा यह होगा कि जिन उपभोक्ताओं के घरों में पीएनजी कनेक्शन है, उनके यहां गैस आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी रहेगी।
गेल के मुताबिक, वर्तमान में शहर में करीब 26 हजार घरेलू पीएनजी उपभोक्ता हैं। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत उपभोक्ताओं को डबल फीड नेटवर्क से जोड़ दिया गया है, जबकि शेष 30 प्रतिशत क्षेत्रों में पाइपलाइन विस्तार का कार्य तेजी से किया जा रहा है। गेल का लक्ष्य अगले छह माह के भीतर पूरे शहर में इस परियोजना को पूरा कर सभी उपभोक्ताओं को वैकल्पिक आपूर्ति नेटवर्क से जोड़ना है। गौरतलब है कि बीते दिनों टाटीसिलवे में गेल की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से कोकर, बरियातू, मोरहाबादी समेत कुछ क्षेत्रों में पीएनजी की आपूर्ति बाधित हो गई थी,जिससे लोगों के चूल्हे अचानक बंद हो गए थे।
छह महीने का रखा लक्ष्य
जानकारी के अनुसार, अगले छह महीनों के भीतर पूरे शहर में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा, ताकि लोगों को निर्बाध रूप से पाइप्ड नेचुरल गैस सप्लाई हो सके। गेल का लक्ष्य है कि परियोजना को पूरा कर सभी उपभोक्ताओं को वैकल्पिक आपूर्ति नेटवर्क से जोड़ना है। इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है।
झिरी लाइन भी होगा विकल्प आपूर्ति मार्ग के रूप में विकसित
पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से चूल्हे अचानक बंद न हों, इसके लिए गेल की ओर से टाटीसिल्वे के साथ-साथ झिरी लाइन को भी वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। दोनों लाइनों के आपस में जुड़ने से शहर में एक मजबूत रिंग नेटवर्क तैयार होगा। यदि किसी कारणवश एक लाइन में मरम्मत, तकनीकी खराबी या खुदाई के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो दूसरी लाइन से तुरंत गैस आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। इससे लंबे समय तक गैस आपूर्ति बाधित होने की समस्या समाप्त हो जाएगी।
पाइपलाइन के रखरखाव और मरम्मत कार्य के दौरान भी गैस आपूर्ति बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और निर्बाध सेवा मिलेगी। गेल के अधिकारियों के अनुसार, डबल फीड नेटवर्क से आपातकालीन परिस्थितियों में भी पाइप्ड नेचुरल गैस की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी, जिससे खाना बनाने किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर