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अगर सफेद झूठ कुछ होता है तो...; झारखंड के मंत्री का बयान शेयर कर बोला प्रदर्शनकारी छात्रों का संगठन

By Sourabh Jain
एएनआई, रांची, झारखंड
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भर्ती परीक्षाओं में हुई हुई अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने पानी की बौछारें कीं थीं, आंसू गैस के गोले छोड़े थे और लाठीचार्ज किया था। प्रदर्शनकारियों युवाओं द्वारा झारखंड विधानसभा के पास लगे कई बैरिकेट्स तोड़ते हुए आगे बढ़ने के बाद यह झड़प हुई थी।

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का कहना है कि सोमवार को रांची में हुए विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं किया था। उनके इस बयान के बाद जिस JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के बैनर तले यह पूरा छात्र आंदोलन चल रहा है, उसी मंच ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर अंसारी एक वीडियो शेयर किया और उसके साथ कटाक्ष करते हुए लिखा, 'सफेद झूठ अगर कुछ होता है तो वो यही होता है, देखिए....' दरअसल रिफोर्म मंच द्वारा शेयर किए इस वीडियो में अंसारी सोमवार को हुए छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज होने की बात से इनकार करते दिख रहे हैं। जिसके बाद JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने यह प्रतिक्रिया देते हुए अंसारी का वीडियो शेयर किया।

इस वीडियो में झारखंड के मंत्री छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा पुलिसवालों ने प्रदर्शनकारी युवाओं से मार खाई है। उन्होंने कहा 'शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन कल जो हुआ, हम लोग मार खाते रहे, हमारी पुलिस मार खाती रही, लेकिन हमलोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। आप लोगों ने देखा होगा, एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, उसके बाद भी हम मार खाते रहे, क्यों, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं, हम लोग बंदूक-गोली पर विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग वार्ता पर विश्वास करते हैं, रास्ता निकलेगा। आज देखिए अगर हमारा युवा विधानसभा तक आ गया तो इसका मतलब क्या है, हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए।'

इस दौरान जब एक मीडिया कर्मी ने लाठीचार्ज के वीडियो होने के बारे अंसारी से पूछा, तो उन्होंने कहा, 'एक या दो बैरियर कोई पार करे तो बहुत बड़ी बात होती थी, यहां तो आंदोलनकारियों ने 8-8 बैरियर पार कर लिए थे। ये वही झारखंड है, मैंने देखा है, जब हम विपक्ष में थे और कोई आंदोलनकारी अगर काला कपड़े पहनकर चला आता था तो ये भाजपा के लोग उसके सीने में गोली मार देते थे। आप क्या बात कर रहे हैं, कल भी हम लोगों ने मार खाया, हमारा सिर फूटा, हमारे सैकड़ों जवान घायल हैं, रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं वो लोग। हम नहीं मान सकते कि कोई लाठीचार्ज हुआ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, और युवाओं के सम्मान में हम लोग खुद मार खाए हैं।'

'भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ गया है, ये नकली लोग हैं, युवाओं के प्रति इनके मन में कोई भावना नहीं है। युवाओं को और उनके आंदोलन को ये लोग हाई जैक करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर मुझे गर्व है, जो आंदोलन कर रहे उन युवाओं पर, कि कल आप लोगों ने कल कहा कि भाजपा के लोगों ने हमारे आंदोलन को क्रश करने का काम किया है। सरकार युवाओं के साथ खड़ी है, हम उनकी मांगों पर विचार कर रहे हैं। कल राहुल गांधीजी ने भी कहा कि शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार सबको है।'

'कल (10 अगस्त) हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बाल-बाल बच गए। सदन तो यहां चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कल मुख्यमंत्री आवास में धरना दिया। वो धरना नहीं था, वो मुख्यमंत्री की हत्या करने का प्रयास था। एक राज्य का आदिवासी मुख्यमंत्री अगर सड़क किनारे रहता है, सुरक्षा नहीं है, वहां पर आप धरना दिए, मान लीजिए अगर कोई दीवार फांदकर कूद जाता, तो वहां पर मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी थी और उनके बच्चे थे, अगर कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता।'

भले ही अंसारी ने छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना से इनकार किया हो, लेकिन इस बात के फोटो और वीडियो उपलब्ध हैं जब झारखंड विधानसभा के पास सोमवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और कम से कम चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। भर्ती परीक्षाओं में हुई हुई अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने पानी की बौछारें कीं थीं, आंसू गैस के गोले छोड़े थे और लाठीचार्ज किया था। प्रदर्शनकारियों युवाओं द्वारा झारखंड विधानसभा के पास लगे कई अवरोधक तोड़ते हुए आगे बढ़ने के बाद यह झड़प हुई थी।

इस दौरान रांची के नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी एसपी) पारस राणा ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए पथराव में चार पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई में महिलाओं सहित उनके कई साथियों के घायल होने का आरोप लगाया था। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे 'JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच' ने कहा कि उसने करीब 500 स्वयंसेवकों को तैनात किया है, ताकि असामाजिक तत्व मार्च में शामिल न हो सकें।

सोमवार को हुए विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी अपने हाथों में तिरंगा और ऐसी तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर उनकी मांगें लिखी हुई थीं। जिन पर लिखा था 'जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करें या सीबीआई जांच कराएं', 'जेएसएससी पर छापेमारी करने से क्यों बच रही है सीआईडी?' और 'निष्पक्ष जांच कराएं, सच सामने लाएं'।

बता दें कि JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के बैनर तले विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा समेत कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि यह जांच या तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से या राज्य के बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की समिति से कराई जाए।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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