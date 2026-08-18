Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

झारखंड में परीक्षाएं रद्द होने पर राहुल गांधी ने की हेमंत सोरेन सरकार की तारीफ

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, रांची, झारखंड
Follow us on Google News
share

सीएम सोरेन को लिखे पत्र में राहुल ने लिखा था कि कांग्रेस का मानना है कि भारत के संविधान में दिया गया शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। हमने कुछ महीनों में पेपर लीक व शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों को पूरा समर्थन दिया है।

Rahul Gandhi Hemant Soren
छात्र सवाल पूछें, तो जवाब मिलना चाहिए; झारखंड में परीक्षाएं रद्द होने के फैसले पर बोले राहुल गांधी

झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों की मांगों को मानते हुए सोमवार रात JSSC-CGL समेत TDPL द्वारा आयोजित की गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया। जिसके बाद भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने भी अपना अनशन खत्म कर दिया। उधर इस घटनाक्रम को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेहद खुशी जताई है। छात्रों के साथ बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन और उनकी सरकार की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने खुद को देश के हर छात्र के साथ खड़ा बताते हुए कहा कि छात्र सवाल पूछें, तो जवाब मिलना चाहिए।

इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, 'झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी, और छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की, यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना, और समाधान निकाला। छात्रों ने संयम रखा, और अपनी बात मनवाई। यही सही तरीका है।'

'हम देश के हर छात्र के साथ खड़ हैं'

आगे उन्होंने कहा, 'छात्र सवाल पूछें, तो जवाब मिलना चाहिए। हम देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं। और हम इस वसूली तंत्र को जड़ से बदलकर रहेंगे, ताकि हर छात्र को उसकी मेहनत का पूरा फल और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हक मिले। पूरे देश में ये सिस्टम बदलेगा और अब ऐसी व्यवस्था बनेगी जो छात्रों को आगे बढ़ाए, उन्हें पीछे न खींचे।'

राहुल गांधी ने शेयर किया देवेंद्र महतो का वीडियो

अपनी पोस्ट के साथ राहुल गांधी ने समाचार एजेंसी एएनआई की एक पोस्ट को भी शेयर किया, जिसमें परीक्षाएं रद्द करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो दिख रहे हैं। इस वीडियो में महतो कह रहे हैं, 'आज, हमारी भूख हड़ताल के 16वें दिन, हमने बहुत सम्मानजनक तरीके से अपना उपवास खत्म किया है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री दीपिका पांडे और हमारे विधायक जयराम महतो की संयुक्त पहल की बदौलत, जिन मांगों के लिए हम संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन्हें मान लिया गया है। नतीजतन, हम आज अपने शांतिपूर्ण विरोध को रोकने की घोषणा कर रहे हैं।'

छात्र सवाल पूछें, तो जवाब मिलना चाहिए; झारखंड में एग्जाम रद्द होने पर बोले राहुल

महतो बोले- सरकार ने लिया बहुत बड़ा निर्णय

आगे उन्होंने कहा, 'हालांकि हम आगे के सुधारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे, लेकिन आज दिखाई गई उदारता के लिए हम झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री और राहुल गांधी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज (सोमवार को) लिया गया निर्णय आसान नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि CGL परीक्षा की नियुक्तियां और जॉइनिंग की प्रक्रियाएं पहले ही हो चुकी थीं और छात्रों की ओर से विरोधाभासी अपीलें आ रही थीं, जिनका दावा था कि उनके मामले सही हैं। फिर भी, एक ईमानदार और निष्पक्ष जांच करके और सभी के लिए आगे का रास्ता निकालकर, सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है।'

सोमवार सुबह राहुल ने लिखा था सोरेन को पत्र

इससे पहले सोमवार सुबह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से छात्र आंदोलन में हस्तक्षेप करने की अपील की थी। उन्होंने पत्र लिखकर सीएम को सुझाव दिया था कि वे विरोध कर रहे छात्र प्रतिनिधियों से खुद मिलें। इससे उनकी चिंताएं दूर करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। संकट की इस घड़ी में हमें उनके साथ एकजुटता दिखानी चाहिए। उनकी बात सुनने और इस मुद्दे के समाधान को कदम उठाने की कोशिश करें।

राहुल बोले- शिक्षा व्यवस्था पर हुआ RSS-BJP का कब्जा

राहुल ने पत्र में लिखा कि कांग्रेस का मानना है कि भारत के संविधान में दिया गया शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। हमने कुछ महीनों में पेपर लीक व शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों को पूरा समर्थन दिया है। हमारा मानना है कि शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस और भाजपा का कब्जा हो गया है। इसे छात्रों के शोषण और दमन का जरिया बना दिया गया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Jharkhand News Ncr News Rahul Gandhi News अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।