झारखंड में परीक्षाएं रद्द होने पर राहुल गांधी ने की हेमंत सोरेन सरकार की तारीफ
सीएम सोरेन को लिखे पत्र में राहुल ने लिखा था कि कांग्रेस का मानना है कि भारत के संविधान में दिया गया शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। हमने कुछ महीनों में पेपर लीक व शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों को पूरा समर्थन दिया है।
झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों की मांगों को मानते हुए सोमवार रात JSSC-CGL समेत TDPL द्वारा आयोजित की गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया। जिसके बाद भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने भी अपना अनशन खत्म कर दिया। उधर इस घटनाक्रम को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेहद खुशी जताई है। छात्रों के साथ बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन और उनकी सरकार की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने खुद को देश के हर छात्र के साथ खड़ा बताते हुए कहा कि छात्र सवाल पूछें, तो जवाब मिलना चाहिए।
इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, 'झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी, और छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की, यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना, और समाधान निकाला। छात्रों ने संयम रखा, और अपनी बात मनवाई। यही सही तरीका है।'
'हम देश के हर छात्र के साथ खड़ हैं'
आगे उन्होंने कहा, 'छात्र सवाल पूछें, तो जवाब मिलना चाहिए। हम देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं। और हम इस वसूली तंत्र को जड़ से बदलकर रहेंगे, ताकि हर छात्र को उसकी मेहनत का पूरा फल और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हक मिले। पूरे देश में ये सिस्टम बदलेगा और अब ऐसी व्यवस्था बनेगी जो छात्रों को आगे बढ़ाए, उन्हें पीछे न खींचे।'
राहुल गांधी ने शेयर किया देवेंद्र महतो का वीडियो
अपनी पोस्ट के साथ राहुल गांधी ने समाचार एजेंसी एएनआई की एक पोस्ट को भी शेयर किया, जिसमें परीक्षाएं रद्द करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो दिख रहे हैं। इस वीडियो में महतो कह रहे हैं, 'आज, हमारी भूख हड़ताल के 16वें दिन, हमने बहुत सम्मानजनक तरीके से अपना उपवास खत्म किया है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री दीपिका पांडे और हमारे विधायक जयराम महतो की संयुक्त पहल की बदौलत, जिन मांगों के लिए हम संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन्हें मान लिया गया है। नतीजतन, हम आज अपने शांतिपूर्ण विरोध को रोकने की घोषणा कर रहे हैं।'
महतो बोले- सरकार ने लिया बहुत बड़ा निर्णय
आगे उन्होंने कहा, 'हालांकि हम आगे के सुधारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे, लेकिन आज दिखाई गई उदारता के लिए हम झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री और राहुल गांधी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज (सोमवार को) लिया गया निर्णय आसान नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि CGL परीक्षा की नियुक्तियां और जॉइनिंग की प्रक्रियाएं पहले ही हो चुकी थीं और छात्रों की ओर से विरोधाभासी अपीलें आ रही थीं, जिनका दावा था कि उनके मामले सही हैं। फिर भी, एक ईमानदार और निष्पक्ष जांच करके और सभी के लिए आगे का रास्ता निकालकर, सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है।'
सोमवार सुबह राहुल ने लिखा था सोरेन को पत्र
इससे पहले सोमवार सुबह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से छात्र आंदोलन में हस्तक्षेप करने की अपील की थी। उन्होंने पत्र लिखकर सीएम को सुझाव दिया था कि वे विरोध कर रहे छात्र प्रतिनिधियों से खुद मिलें। इससे उनकी चिंताएं दूर करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। संकट की इस घड़ी में हमें उनके साथ एकजुटता दिखानी चाहिए। उनकी बात सुनने और इस मुद्दे के समाधान को कदम उठाने की कोशिश करें।
राहुल बोले- शिक्षा व्यवस्था पर हुआ RSS-BJP का कब्जा
राहुल ने पत्र में लिखा कि कांग्रेस का मानना है कि भारत के संविधान में दिया गया शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। हमने कुछ महीनों में पेपर लीक व शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों को पूरा समर्थन दिया है। हमारा मानना है कि शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस और भाजपा का कब्जा हो गया है। इसे छात्रों के शोषण और दमन का जरिया बना दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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