जब लाइब्रेरी साइंस पढ़ा रहे तो 'जेट' में इसे शामिल क्यों नहीं किया? झारखंड सरकार से हाईकोर्ट

जेट यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जारी विज्ञापन में लाइब्रेरी साइंस को शामिल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने झारखंड सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (जेट) के लिए जारी विज्ञापन में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय को शामिल नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सोमवार को राजेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि जब यूनिवर्सिटी में इस विषय की पढ़ाई होती है, तो इसे जेट में शामिल क्यों नहीं किया गया है। सरकार को 16 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की अदालत को मौखिक बताया गया कि इस विषय से संबंधित कोई स्वीकृत पद नहीं है, इसलिए इसे विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया है। इस पर अदालत ने पूछा कि जब विश्वविद्यालयों में यह विषय मौजूद है, तो इसे सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया।

इस पर सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि वे विभाग से निर्देश लेकर अगली सुनवाई में विस्तृत जवाब प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में राजेश कुमार ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जेटेट परीक्षा कई सालों बाद हो रही है।

इस परीक्षा में 54 विषय शामिल हैं लेकिन लाइब्रेरी एंड इंफार्मेशन साइंस को बाहर रखा गया है।राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकालय और लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के कई पद वर्षों से रिक्त हैं, फिर भी इसके स्नातकोत्तर छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन है।