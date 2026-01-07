बाबूलाल जी का वश चले तो वे...; राज्य भाजपा अध्यक्ष का वीडियो शेयर कर क्यों भड़की झारखंड मुक्ति मोर्चा

संक्षेप: झामुमो ने तंज कसते हुए कहा कि 'जो बच्चा सबसे ज्यादा सवाल पूछेगा, उसे अनुशासनहीन कहा जाएगा और जो बिना सवाल किए सब मान ले, वही 'आदर्श छात्र' कहलाएगा। शिक्षा का मकसद समझ बढ़ाना नहीं होगा, बल्कि सोच पर पहरा लगाना होगा।'

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने बुधवार को सोशल मीडिया पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह दलीय आधार पर नगरीय निकाय चुनाव कराने की मांग करते दिख रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रदेश के सत्तारूढ़ दल ने उनकी इस मांग का विरोध किया और मजाक उड़ाते हुए कहा कि बाबूलाल जी और भाजपा का वश चले तो वे स्कूलों में क्लास मॉनिटर का चुनाव भी दलीय आधार पर करा दें। साथ ही पार्टी ने इस मांग के लिए बाबूलाल मरांडी को अदूरदर्शी नेता बताते हुए कहा कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो झारखंड को बाबूलाल जी जैसे पिछले जमाने के नेताओं से दूर रखना होगा।

‘क्लास मॉनिटर का चुनाव भी दलीय आधार पर कराएं’ झामुमो ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'बाबूलाल जी और भाजपा का वश चले तो वे स्कूलों में क्लास मॉनिटर का चुनाव भी दलीय आधार पर कराएं। इस दौरान पढ़ाई ब्लैकबोर्ड पर नहीं, बल्कि बैनर-पोस्टर पर होगी। घंटी नहीं बजेगी, बल्कि नारे गूंजेंगे। होमवर्क नहीं होगा, घोषणापत्र बांटे जाएंगे।'

'जो बिना सवाल किए सब मान लेगा वही आदर्श छात्र होगा' पार्टी ने आगे कहा कि 'जो बच्चा सबसे ज़्यादा सवाल पूछेगा, उसे अनुशासनहीन कहा जाएगा और जो बिना सवाल किए सब मान ले, वही 'आदर्श छात्र' कहलाएगा। शिक्षा का मकसद समझ बढ़ाना नहीं होगा, बल्कि सोच पर पहरा लगाना होगा। इसलिए अगर लोकतंत्र बचाना है तो झारखंड को बाबूलाल जी जैसे अदूरदर्शिता से भरपूर पिछले जमाने के नेताओं से दूर रखना जरूरी है।'

दरअसल JMM की यह पोस्ट भाजपा नेता की उस पोस्ट के जवाब में आई जिसमें बाबूलाल मरांडी ने दलीय आधार पर नगरीय निकाय चुनाव कराने की मांग की थी। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की जिस पोस्ट को JMM ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, उसके साथ उन्होंने (मरांडी ने) लिखा, 'राज्य सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नगर निकाय का चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो।'

मरांडी ने की दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग वहीं इस वीडियो में मरांडी कहते हुए दिखे, ‘दलीय आधार पर क्यों चुनाव हों, एक तो इससे निचले स्तर तक लोकतंत्र मजबूत होता है। और दूसरा अगर दलीय आधार पर चुनाव नहीं होता है, तो आप रांची नगर निगम को दी देखिए कितना विशाल है, कोई भी एक व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ने में उतना सामर्थ्य नहीं होता है, अच्छे से अच्छा कार्यकर्ता भी और अच्छे समाजसेवक भी होंगे तो भी वो नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि एक तो पैसे भी लगते हैं और फिर उतने बड़े क्षेत्रों में लोगों से सम्पर्क स्थापित करना, एक-एक बूथ में पार्लियमेंट क्षेत्र से यह कम नहीं होता है।’

दलीय आधार पर चुनाव से कम होगा मनी व मसल पॉवर आगे उन्होंने अपनी बात का मतलब बताते हुए कहा, 'कहने का मतलब यह है कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं होंगे तो फिर चुनाव में या तो मसल पॉवर हो या मनी पॉवर हो, उसका बोलबाला होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि आप दलीय आधार पर चुनाव कराइए, इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा और ये मनी पॉवर और मसल पॉवर को भी हम हतोत्साहित कर पाएंगे, ताकि जो सर्व साधारण कार्यकर्ता होते हैं, सर्वसाधारण जो समाजसेवी जनता होती है, वो चुनाव लड़ सकते हैं ठीक प्रकार से।'

इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दलीय आधार पर नगरीय निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर बुधवार को राजधानी रांची में महाधरना दिया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि 'हेमंत सरकार नगर निकाय चुनाव टालकर शहरी जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। अफसरशाही के सहारे नगर निकायों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।'