झारखंड के चाईबासा में IED विस्फोट, कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल

Jharkhand News Today: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में आईईडी विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के दो जवान घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए रांची भेजा गया है।

झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। इसी बीच पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में आईईडी विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के दो जवान घायल हो गए। यह घटना सारंडा जंगल के मानके इलाके में जराइकेला के पास हुई। यह जंगल एशिया के सबसे घने जंगलों में से एक है। बताया जा रहा है कि घटना के समय सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के जवान तलाशी अभियान चला रहे थे।

घायल दोनों जवान की हालत स्थिर घायल दोनों जवानों को तुरंत पैदल दीघा कैंप ले जाया गया, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर द्वारा रांची के अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय थाना पुलिस के अनुसार, घटना उस समय हुई जब कोबरा बटालियन के जवान सारंडा के घने जंगल में तलाशी अभियान चला रहे थे। हालांकि इस विस्फोट में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दो जवान घायल हो गए। उन्हें तत्काल कैंप लाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए रांची भेज दिया गया।