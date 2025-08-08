IED explosion in Chaibasa Jharkhand 2 soldiers of Cobra battalion injured झारखंड के चाईबासा में IED विस्फोट, कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़IED explosion in Chaibasa Jharkhand 2 soldiers of Cobra battalion injured

झारखंड के चाईबासा में IED विस्फोट, कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल

Jharkhand News Today: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में आईईडी विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के दो जवान घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए रांची भेजा गया है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, चाईबासाFri, 8 Aug 2025 04:50 PM
झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। इसी बीच पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में आईईडी विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के दो जवान घायल हो गए। यह घटना सारंडा जंगल के मानके इलाके में जराइकेला के पास हुई। यह जंगल एशिया के सबसे घने जंगलों में से एक है। बताया जा रहा है कि घटना के समय सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के जवान तलाशी अभियान चला रहे थे।

घायल दोनों जवान की हालत स्थिर

घायल दोनों जवानों को तुरंत पैदल दीघा कैंप ले जाया गया, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर द्वारा रांची के अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय थाना पुलिस के अनुसार, घटना उस समय हुई जब कोबरा बटालियन के जवान सारंडा के घने जंगल में तलाशी अभियान चला रहे थे। हालांकि इस विस्फोट में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दो जवान घायल हो गए। उन्हें तत्काल कैंप लाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए रांची भेज दिया गया।

नक्सलियों का प्रमुख केंद्र है सारंडा जंगल

बता दें कि सारंडा जंगल, नक्सलियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। यह क्षेत्र प्रतिबंधित माओवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) का गढ़ है। यहां सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस लगातार ऑपरेशन चलाती रहती है। कई बार जवानों को सफलताएं भी मिली हैं। पुलिस के अनुसार, इस इलाके में मिसिर बेसरा, पतिराम मांझी और आसिम मंडल जैसे शीर्ष माओवादी सक्रिय हैं, जिन पर एक-एक करोड़ रुपये का इनाम है।