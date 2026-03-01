सारंडा में IED ब्लास्ट! कोबरा का जवान बुरी तरह जख्मी; एयरलिफ्ट की तैयारी
झारखंड के सारंडा में आईईडी विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में एक जवान बुरी तरह जख्मी हुआ है। जवान को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है।
झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऐक्शन जारी है। सारंडा के मारंगपोंगा जंक्शन स्थित घने जंगल में नक्सलियों के खिलाफ रविवार सुबह चल रहे अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में कोबरा के सहायक कमांडेंट अजय मलिक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि विस्फोट में उनके बाएं पैर में गंभीर चोट आई है।
एयरलिफ्ट कर लाया जाएगा रांची
इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। घायल अधिकारी को जंगल से बाहर निकालने की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची ले जाने की तैयारी है। इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है।
घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घने जंगल और दुर्गम रास्तों के बीच घायल अधिकारी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विशेष टीम लगाई गई है। सूत्रों के मुताबिक, प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जा चुकी है और मौसम की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया है। मारंगपोंगा जंक्शन और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। माना जा रहा है कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के इरादे से पहले से ही आईईडी प्लांट कर रखा था।
झारखंड में पिछले कुछ समय से नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि दबाव बढ़ने से नक्सली बौखलाए हुए हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और जवानों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
