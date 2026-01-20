Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ias vinay kumar choubey disproportionate assets acb investigation shell companies
IAS विनय चौबे की कमाई तीन शेल कंपनियों में लगाई गई थी, ACB जांच में खुलासा

IAS विनय चौबे की कमाई तीन शेल कंपनियों में लगाई गई थी, ACB जांच में खुलासा

संक्षेप:

एसीबी की जांच में आईएएस विनय कुमार चौबे की आय से 53 फीसदी अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसमें शेल कंपनियों के जरिए अवैध कमाई के निवेश और छत्तीसगढ़-तमिलनाडु तक फैले नेटवर्क की जांच जारी है।

Jan 20, 2026 06:52 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, अखिलेश सिंह। रांची
share Share
Follow Us on

आईएएस विनय कुमार चौबे व उनके करीबियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच का दायरा बढ़ गई है। एसीबी ने तीन शेल कंपनियों के जरिए आईएएस विनय कुमार चौबे की अवैध कमाई के निवेश की जानकारी जुटाई है। वहीं कोलकाता की एक कंपनी मेसर्स चेतन डील मार्क प्राइवेट लिमिटेड में विनय चौबे, विनय सिंह व स्निग्धा सिंह के जरिए निवेश की जानकारी एसीबी को मिली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एसीबी को जानकारी मिली है कि इस कंपनी के द्वारा राज्य के अन्य उच्च अधिकारियों की काली कमाई का निवेश भी किया गया, साथ ही इन कंपनियों के जरिए काली कमाई को सफेद बनाया गया। एसीबी ने कोर्ट को बताया है कि उच्च पदस्थ अफसरों की काली कमाई के निवेश की जांच की जा रही है।

छत्तीसगढ़-तमिलनाडु में रहने वाले रिश्तेदारों की जांच

एसीबी ने हलफनामा में बताया है कि आईएएस विनय चौबे के उन रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो छत्तीसगढ़ -तमिलनाडु में रहते हैं। एसीबी के अनुसार, बाहर के राज्यों में भी रियल एस्टेट में विनय चौबे की अवैध कमाई का निवेश किया गया है। दरअसल एसीबी को गवाह दीपक कुमार उर्फ भोलू ने बताया है कि विनय चौबे, विनय सिंह, स्निग्धा सिंह ने कई शेल कंपनियों के जरिए अवैध कमायी का निवेश किया है। वहीं संतोष कुमार का बयान भी आय से अधिक संपत्ति के केस में दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने विनय चौबे की पत्नी स्वपना संचिता के खाते में 73 लाख की नेक्सजेन कंपनी से हुई लेन देन व कई संदिग्ध बैंक खातों से भी ट्रांजेक्शन की बात बताई है।

ये भी पढ़ें:शराब घोटाले में बड़ा खुलासा, IAS के साले ने किया करोड़ों का ट्रांजैक्शन

एसीबी ने स्निग्धा सिंह को हजारीबाग जमीन घोटाले व आय से अधिक संपत्ति केस में 16 बार नोटिस किया। 12 बार वन भूमि जबकि आय से अधिक संपत्ति केस में 4 बार की नोटिस के बाद भी वह उपस्थित नहीं हुई। एसीबी के हलफनामें में जिक्र है कि वह विनय चौबे की अवैध संपत्ति के निवेश व खंपाने में शामिल रही हैं।

ये भी पढ़ें:झारखंड शराब घोटाला: IAS अमित कुमार ने दर्ज कराया बयान, विनय चौबे पर गंभीर आरोप

कमाए 2.20 करोड़, खर्च किए 3.47 करोड़

एसीबी ने जांच में पाया है कि विनय कुमार चौबे ने अपने ज्ञात आय के स्रोतों से कुल 2.20 करोड़ रुपये की कमाई की। जबकि रोजाना के खर्चों, विदेश टूर, डेबिट व क्रिडिट कार्ड, फ्लैट की खरीद व अन्य जीवन यापन पर 3.47 करोड़ रुपये खर्च किए। इस तरह उनके द्वारा किया गया खर्च कुल आय से 53 फीसदी अधिक है। वहीं ईडी ने जांच के बाद कोर्ट के हलफनामा में बताया है कि विनय कुमार चौबे की अवैध कमाई का निवेश विनय कुमार सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता, साले शिपिज त्रिवेदी, सरहज प्रियंका त्रिवेदी समेत अन्य के द्वारा किया गया।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।