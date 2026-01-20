IAS विनय चौबे की कमाई तीन शेल कंपनियों में लगाई गई थी, ACB जांच में खुलासा

संक्षेप: एसीबी की जांच में आईएएस विनय कुमार चौबे की आय से 53 फीसदी अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसमें शेल कंपनियों के जरिए अवैध कमाई के निवेश और छत्तीसगढ़-तमिलनाडु तक फैले नेटवर्क की जांच जारी है।

आईएएस विनय कुमार चौबे व उनके करीबियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच का दायरा बढ़ गई है। एसीबी ने तीन शेल कंपनियों के जरिए आईएएस विनय कुमार चौबे की अवैध कमाई के निवेश की जानकारी जुटाई है। वहीं कोलकाता की एक कंपनी मेसर्स चेतन डील मार्क प्राइवेट लिमिटेड में विनय चौबे, विनय सिंह व स्निग्धा सिंह के जरिए निवेश की जानकारी एसीबी को मिली है।

एसीबी को जानकारी मिली है कि इस कंपनी के द्वारा राज्य के अन्य उच्च अधिकारियों की काली कमाई का निवेश भी किया गया, साथ ही इन कंपनियों के जरिए काली कमाई को सफेद बनाया गया। एसीबी ने कोर्ट को बताया है कि उच्च पदस्थ अफसरों की काली कमाई के निवेश की जांच की जा रही है।

छत्तीसगढ़-तमिलनाडु में रहने वाले रिश्तेदारों की जांच एसीबी ने हलफनामा में बताया है कि आईएएस विनय चौबे के उन रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो छत्तीसगढ़ -तमिलनाडु में रहते हैं। एसीबी के अनुसार, बाहर के राज्यों में भी रियल एस्टेट में विनय चौबे की अवैध कमाई का निवेश किया गया है। दरअसल एसीबी को गवाह दीपक कुमार उर्फ भोलू ने बताया है कि विनय चौबे, विनय सिंह, स्निग्धा सिंह ने कई शेल कंपनियों के जरिए अवैध कमायी का निवेश किया है। वहीं संतोष कुमार का बयान भी आय से अधिक संपत्ति के केस में दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने विनय चौबे की पत्नी स्वपना संचिता के खाते में 73 लाख की नेक्सजेन कंपनी से हुई लेन देन व कई संदिग्ध बैंक खातों से भी ट्रांजेक्शन की बात बताई है।

एसीबी ने स्निग्धा सिंह को हजारीबाग जमीन घोटाले व आय से अधिक संपत्ति केस में 16 बार नोटिस किया। 12 बार वन भूमि जबकि आय से अधिक संपत्ति केस में 4 बार की नोटिस के बाद भी वह उपस्थित नहीं हुई। एसीबी के हलफनामें में जिक्र है कि वह विनय चौबे की अवैध संपत्ति के निवेश व खंपाने में शामिल रही हैं।