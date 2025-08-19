IAS Vinay kumar chaubey gets bail in Jharkhand liquor case acb fails to submit chargesheet झारखंड शराब घोटाले में IAS विनय कुमार चौबे को बेल, ACB से कहां हो गई गलती?, Jharkhand Hindi News - Hindustan
एसीबी अदालत ने उन्हें बीएनएनएस की धारा 187(2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत दी। अजमानी ने बताया कि अदालत ने उन्हें जमानत के लिए 25,000 रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने, उसकी अनुमति के बिना राज्य न छोड़ने और अपना मोबाइल नंबर न बदलने का निर्देश दिया है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रांची, पीटीआईTue, 19 Aug 2025 02:33 PM
रांची की एक अदालत ने निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को मंगलवार को शराब घोटाले के एक मामले में जमानत दे दी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) तय समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफल रहा। हालांकि, चौबे को तुरंत जेल से रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि वह हजारीबाग में जमीन से जुड़े एक मामले में भी आरोपी हैं।

चौबे के वकील देवेश अजमानी ने पीटीआई को बताया, "अदालत को बताया गया कि मंगलवार को इस मामले में 92 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एसीबी ने आरोप पत्र दायर नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में निर्देश दिया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है, तो आवेदक डिफॉल्ट जमानत का हकदार हो जाता है।" चौबे फिलहाल RIMS में इलाज करा रहे हैं।

एसीबी अदालत ने उन्हें बीएनएनएस की धारा 187(2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत दी। अजमानी ने बताया कि अदालत ने उन्हें जमानत के लिए 25,000 रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने, उसकी अनुमति के बिना राज्य न छोड़ने और अपना मोबाइल नंबर न बदलने का निर्देश दिया है। चौबे ने अपनी याचिका में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। याचिका में दावा किया गया था कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर सही नहीं है और उसे खारिज किया जाना चाहिए। एसीबी ने चौबे को 20 मई को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ लगे आरोपों के मद्देनजर राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। चौबे पर 38 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री से जुड़े घोटाले में शामिल होने का आरोप है।