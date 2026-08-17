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परीक्षा रद्द होने पर देवेंद्र महतो ने कही अनशन तोड़ने की बात, लेकिन बताया अब किस मांग के लिए करेंगे संघर्ष

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, रांची, झारखंड
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देवेंद्र महतो ने कहा, ‘मैं एक ऐसा सिस्टम चाहता हूं, जिसमें सरकार गारंटी दे कि आने वाले समय में दोबारा पेपर लीक नहीं होगा। सरकार एक ऐसा गारंटीड सिस्टम बनाकर दे कि आने वाले दिनों में ना धांधली हो, ना पैरवी से नौकरी मिले और ना ही पेपर लीक हो।’

झारखंड सरकार ने JPSC परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आंदोलनकारी छात्रों की मांगों को मानते हुए TDPL द्वारा आयोजित करवाई गई JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। इस बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को राजधानी रांची में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद घोषणा की। जिसके बाद अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं अनशन तोड़ूंगा, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा।

एक न्यूज चैनल से बातचीत में देवेंद्र महतो ने इस फैसले के लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया और कहा, ‘मैं अनशन तो तोड़ूंगा लेकिन मेरा संघर्ष जारी रहेगा। मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूं, जिसमें परीक्षाएं रद्द ना हों। क्योंकि मैंने कई एग्जाम को रद्द होते हुए देखा है, कई परीक्षाओं की सीआईडी और सीबीआई जांच होते हुए देखा है, और इसके बाद गिने-चुने छात्रों को ही न्याय मिल पाता है।’

'मैं तब तक अपना संघर्ष जारी रखूंगा'

आगे उन्होंने कहा, ‘मैं एक ऐसा सिस्टम चाहता हूं, जिसमें सरकार गारंटी दे कि आने वाले समय में दोबारा पेपर लीक नहीं होगा। सरकार एक ऐसा गारंटीड सिस्टम बनाकर दे कि आने वाले दिनों में ना धांधली हो, ना पैरवी से नौकरी मिले और ना ही पेपर लीक हो। ऐसा सिस्टम और ऐसा कानून बने। अगर इस सिस्टम के बाद भी कोई पेपर लीक करने की हिम्मत करे, तो ऐसे छात्रों और पेपर लीक करने वालों दोनों को आजीवन कारावास की सजा मिले। और झारखंड का ये सिस्टम पूरे भारत और दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे, और ऐसे सिस्टम के बनने तक मैं अपना संघर्ष जारी रखूंगा।’

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'नोटिस जारी होने तक करेंगे इंतजार'

आंदोलन खत्म करने और धरनास्थल से हटने की बात पर महतो ने कहा, 'हम लोग अपने मुद्दे लेकर आए थे, अगर हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी तो आगे के हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, हम लोग उन्हें क्यों करेंगे। अभी हम आधिकारिक नोटिस जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे।'

‘हमें आगे और भी संघर्ष जारी रखने की जरूरत’

आगे उन्होंने कहा, 'उपलब्धि को लेकर हम यही कहेंगे कि हम एक भ्रष्ट सिस्टम को तोड़ने में कामयाब हुए हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुचारू रूप से चलने के लिए एक न्यायिक रास्ता बनाने के लिए हम लोगों को अभी और भी संघर्ष करने की आवश्यकता है।'

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सोमवार को था महतो के अनशन का 16वां दिन

बता दें कि महतो इन परीक्षाओं को रद्द करने समेत कुछ अन्य मांगों को लेकर पिछले 16 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। उनके अलावा तीन अन्य छात्र भी अनशन पर बैठे हुए थे। भूख हड़ताल पर बैठे अन्य छात्रों में राहुल क्रांति, उम्मे हबीबा और महेंद्र प्रताप शामिल हैं।

सीएम सोरेन ने रद्द की TDPL की करवाई सभी परीक्षा

इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट ने मंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद सोमवार रात परीक्षाएं रद्द होने की जानकारी देते हुए कहा, 'सिर्फ CGL परीक्षा ही नहीं बल्कि TDPL एजेंसी द्वारा ली गई सभी परीक्षाएं रद्द होंगी, भले ही उसकी चयन प्रक्रिया पूरी ही क्यों न हो हो गई हो। साथ CGL परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच होंगी।' मुख्यमंत्री ने कहा कि 'जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे युवा हमारे राज्य के नौजवान हैं और सरकार हमेशा उनके हितों के साथ खड़ी है। मैं खुद हमेशा छात्र के हित के पक्ष में रहा हूं।'

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मुख्यमंत्री ने कहा कहा कि यदि पूर्व में निर्धारित SOP का पूरी सख्ती से पालन किया जाता, तो ऐसी खामियां सामने नहीं आतीं। सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए सबसे पहले कड़ा कानून बनाया है और अब परीक्षा प्रक्रिया में कई नए सुधार करने जा रही है।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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