Hindi Newsझारखंड न्यूज़hyena enetred in ranchi school ruckus errupted
रांची के स्कूल में पढ़ रहे थे 100 बच्चे, अचानक घुस गया लकड़बग्घा; फिर...

रांची के स्कूल में पढ़ रहे थे 100 बच्चे, अचानक घुस गया लकड़बग्घा; फिर...

संक्षेप:

रांची के सिल्ली इलाके के एक स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान स्कूल परिसर में एक लकड़बग्घा घुस गया। इस वजह से स्कूल में अफरातफरी मच गई।

Jan 21, 2026 07:28 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
रांची के सिल्ली 100 बच्चों की जान अचानक सांसत में आ गई थी। यहां के पतराहातू गांव में मंगलवार को लोगों के पांच घंटे दहशत में गुजरे। सुबह 8 बजे लकड़बग्घे को देख अफरातफरी मच गई। शोर सुन लकड़बग्घा आदर्श हाईस्कूल के एक कमरे में घुस गया। उस वक्त स्कूल में पढ़ाई चल रही थी और 100 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे। लोगों ने तुरंत बाहर से दरवाजा बंद कर वन विभाग को सूचना दी।

लकड़बग्घा के स्कूल के कमरे में बंद किए जाने के बाद करीब एक घंटे पढ़ाई बाधित रही। सिल्ली के प्रभारी वनपाल जेपी साहू ने बताया कि सूचना मिलते ही रांची से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई। सुबह 10 बजे बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी से पहुंची टीम ने तीन घंटे मशक्कत के बाद लकड़बग्घे को रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई। उन्होंने ऐसे जानवर को देखने पर सूचना तुरंत वन विभाग को देने की अपील की है।

लकड़बग्घा जब घुसा, तब स्कूल में 100 बच्चे थे

आदर्श हाईस्कूल, पतराहातू के प्रभारी प्रधानाध्यापक पवन कुमार सिंह ने बताया कि लकड़बग्घा सुबह करीब सवा नौ बजे स्कूल परिसर में घुस गया। उस वक्त 100 विद्यार्थी कक्षाओं में थे। लकड़बग्घा सीधे स्कूल भवन के पुराने कमरे में घुस गया, जहां पढ़ाई नहीं होती है।

Jharkhand News
