Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़husband wife killed each other during fight in deoghar jharkhand
पति-पत्नी ने में हिंसक झड़प, देवघर में ले ली एक-दूसरे की जान; क्या थी वजह

पति-पत्नी ने में हिंसक झड़प, देवघर में ले ली एक-दूसरे की जान; क्या थी वजह

संक्षेप: झारखंड के देवघर जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। बुधवार को पारिवारिक विवाद को लेकर पति-पत्नी के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दोनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान हो गई है।

Thu, 6 Nov 2025 08:52 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, देवघर
share Share
Follow Us on

झारखंड के देवघर जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। बुधवार को पारिवारिक विवाद को लेकर पति-पत्नी के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रवि शर्मा (30) और लवली शर्मा (24) के रूप में हुई है। उसने बताया कि दोनों देवघर शहर के बेलाबागान इलाके में अपने किराए के घर के अंदर मृत पाए गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामला देवघर जिले के बेलाबागान इलाके का है। इस मामले की जानकारी देते हुए टाउन पुलिस थाने के प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जानकारी मिली है कि पारिवारिक कलह के कारण मंगलवार रात दंपति ने एक-दूसरे से झगड़ा किया और एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दोनों के शवों पर धारदार हथियार से वार के निशान हैं... घटनास्थल से एक चाकू बरामद किया गया है। कुमार ने कहा कि हालांकि, मौत के पीछे का वास्तविक कारण जांच के बाद सामने आएगा। उन्होंने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कुमार ने बताया कि रवि शर्मा मूल रूप से बिहार के सीवान का रहने वाला था जबकि उसकी पत्नी देवघर के जून पोखर क्षेत्र की निवासी थी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।