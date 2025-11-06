पति-पत्नी ने में हिंसक झड़प, देवघर में ले ली एक-दूसरे की जान; क्या थी वजह

झारखंड के देवघर जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। बुधवार को पारिवारिक विवाद को लेकर पति-पत्नी के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रवि शर्मा (30) और लवली शर्मा (24) के रूप में हुई है। उसने बताया कि दोनों देवघर शहर के बेलाबागान इलाके में अपने किराए के घर के अंदर मृत पाए गए।

मामला देवघर जिले के बेलाबागान इलाके का है। इस मामले की जानकारी देते हुए टाउन पुलिस थाने के प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जानकारी मिली है कि पारिवारिक कलह के कारण मंगलवार रात दंपति ने एक-दूसरे से झगड़ा किया और एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दोनों के शवों पर धारदार हथियार से वार के निशान हैं... घटनास्थल से एक चाकू बरामद किया गया है। कुमार ने कहा कि हालांकि, मौत के पीछे का वास्तविक कारण जांच के बाद सामने आएगा। उन्होंने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कुमार ने बताया कि रवि शर्मा मूल रूप से बिहार के सीवान का रहने वाला था जबकि उसकी पत्नी देवघर के जून पोखर क्षेत्र की निवासी थी।