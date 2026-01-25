प्रेमिका के साथ फोन पर था पति, पत्नी ने रोका तो गोली मार कर दी हत्या

संक्षेप: झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां अवैध संबंध का विरोध करने पर तौकिर अंसारी नामक युवक ने डोरंडा के मनीटोला वारिश चौक के पास पत्नी तरन्नुम की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी पति ने हत्या को सुसाइड का रूप देने की कोशिश की।

झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां अवैध संबंध का विरोध करने पर तौकिर अंसारी नामक युवक ने डोरंडा के मनीटोला वारिश चौक के पास पत्नी तरन्नुम की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात शनिवार दोपहर की है। पुलिस के अनुसार, तौकिर ने हत्या करने से पहले अपनी प्रेमिका को फोन किया।

कहा कि वह सारा सामान तैयार रखे। काम होते ही वे निकल जाएंगे। योजना के तहत खुद के सामने युवती से बात होती देख तरन्नुम ने विरोध किया। इस पर आरोपी ने पिस्टल सटाकर तरन्नुम पर चला दी। यही पहीं हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए तौकिर अंसारी ने मृतक तरन्नुम के हाथ में पिस्टल रख दी और उसका ट्रिगर तरन्नुम के अंगूठे में फंसा दिया। इसके बाद वह वहां से भाग निकला।