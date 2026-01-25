Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़husband was talking to lover on phone wife protested got killed
प्रेमिका के साथ फोन पर था पति, पत्नी ने रोका तो गोली मार कर दी हत्या

प्रेमिका के साथ फोन पर था पति, पत्नी ने रोका तो गोली मार कर दी हत्या

संक्षेप:

झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां अवैध संबंध का विरोध करने पर तौकिर अंसारी नामक युवक ने डोरंडा के मनीटोला वारिश चौक के पास पत्नी तरन्नुम की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी पति ने हत्या को सुसाइड का रूप देने की कोशिश की।

Jan 25, 2026 07:36 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां अवैध संबंध का विरोध करने पर तौकिर अंसारी नामक युवक ने डोरंडा के मनीटोला वारिश चौक के पास पत्नी तरन्नुम की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात शनिवार दोपहर की है। पुलिस के अनुसार, तौकिर ने हत्या करने से पहले अपनी प्रेमिका को फोन किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कहा कि वह सारा सामान तैयार रखे। काम होते ही वे निकल जाएंगे। योजना के तहत खुद के सामने युवती से बात होती देख तरन्नुम ने विरोध किया। इस पर आरोपी ने पिस्टल सटाकर तरन्नुम पर चला दी। यही पहीं हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए तौकिर अंसारी ने मृतक तरन्नुम के हाथ में पिस्टल रख दी और उसका ट्रिगर तरन्नुम के अंगूठे में फंसा दिया। इसके बाद वह वहां से भाग निकला।

ये भी पढ़ें:रांची: बरियातू इलाके में लगी भीषण आग, पहाड़ी के पास ही सेना का फायरिंग रेंज

हत्या की धमकी पर कार्रवाई होती तो मां जिंदा होती: बेटी

तरन्नुम के साथ तौरिक अक्सर मारपीट कर हत्या की धमकी देता था। घर में आरोपी न सिर्फ अवैध हथियार रखा करता था, बल्कि नशीले पदार्थ रखता था और सेवन भी किया करता था। इन सब बातों की जानकारी डोरंडा पुलिस को भी दी गई थी। तरन्नुम की पुत्री मनतशा ने बताया कि उनकी मां ने थाने में जाकर पिता के खिलाफ हथियार रखकर गोली मारने की धमकी देने की शिकायत भी की थी। लेकिन, डोरंडा थाने ने कभी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Ranchi News Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।