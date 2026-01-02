पलामू में प्रेमिका से शादी के लिए पत्नी को मार डाला, गड्ढे में गाड़ दिया शव; परिजनों का बड़ा आरोप

संक्षेप: झारखंड के पलामू जिले में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को गड्ढे में गाड़ दिया। अब परिजनों ने आरोप लगाया है कि शख्स ने अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए ऐसा किया।

झारखंड के पलामू में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के नावा बाजार थाने के तुकबेरा गांव के डरौना टोले में गुरुवार को एक गड्ढे से रणजीत मेहता की पत्नी प्रियंका कुमारी का शव निकाला गया। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रेमिका से शादी करने के लिए पति ने ही हत्या कर शव को गड्ढे में दफना दिया।

परिजनों के अनुसार, पांडू दरुआ तिसीबार निवासी द्वारिका मेहता की पुत्री प्रियंका की शादी 2019 में विश्रामपुर के भूखला गांव निवासी रणजीत मेहता से हुई थी। उससे पहले से रणजीत का प्रेम प्रसंग तुकबेरा की एक महिला से चल रहा था, इसलिए वह अक्सर प्रियंका से मारपीट करता था। इधर, दो दिन पहले परिजनों को सूचना मिली कि प्रियंका की हत्या कर शव को गड्ढे में दफना दिया गया है।