पलामू में पति बना हैवान! पत्नी को गला दबाकर मार डाला

झारखंड के पालमू में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के बरसैता गंव में एक शख्स ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी।इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पति और पत्नी के बीच काफी दिनों से मनमुटाव चल रहा था। शनिवार रात एक बार फिर से दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी।

इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल पर पाटन थाना प्रभारी शशि शेखर पांडेय ने रविवार को शव पोस्टमार्टम के लिए एमआरएमसीएच भेज दिया। मृतका का मायका पाटन थाना के नानी झारिवा गांव में है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतका के पिता किरानी पासवान ने पुलिस को बताया है कि दामाद सुनील पासवान अपनी पत्नी के अलावा एक अन्य महिला से शादी कर ली थी। प्रीति की शादी 2018 में हुई थी, दो नन्हे बच्चे भी हैं।