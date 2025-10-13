Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़husband killed wife for 75 lakh insurance money claim in hazaribagh

हजारीबाग में हैवान बना पति, 75 लाख का बीमा पाने के लिए पत्नी को मार डाला; कैसे हुआ खुलासा

झारखंड के हजारीबाग में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के पदमा प्रखंड के लाटी गांव के समीप हथिया मोड़ पर कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में हुई महिला की मौत ने नया मोड़ ले दिया है। 75 लाख रुपए के बीमा पैसे के लिए उसने हत्या कर दी थी।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबागMon, 13 Oct 2025 07:19 AM
share Share
Follow Us on
हजारीबाग में हैवान बना पति, 75 लाख का बीमा पाने के लिए पत्नी को मार डाला; कैसे हुआ खुलासा

झारखंड के हजारीबाग में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के पदमा प्रखंड के लाटी गांव के समीप हथिया मोड़ पर कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में हुई महिला की मौत ने नया मोड़ ले दिया है। जांच में यह बात सामने आई है कि पति मुकेश कुमार मेहता ने बीमा के 75 लाख रुपये की लालच में पत्नी की हत्या कर दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की थी। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। ससुराल वाले रविवार को आरोपी को थाने लाए तब उसने हत्या की बात कबूल की।

नौ अक्तूबर की रात नौ बजे पदमा के दोनईकला निवासी महावीर उर्फ मुंशी प्रसाद मेहता की पुत्री की लाश सड़क किनारे मिली थी। वहीं बगल में मृतका के पति मुकेश मेहता बेहोश मिले थे। मामले को पुलिस और लोगों ने सड़क दुर्घटना माना था, परंतु जांच में जो बातें सामने आई हैं, वह चौंकाने वाली है। आरोपी ने पत्नी के नाम पर 75 लाख का बीमा करा रखा था। बीमा के उसी पैसे के लिए पत्नी की हत्या कर दी थी। उसने स्वीकार किया कि सड़क पर ही उसने पत्नी की नाक और मुंह दबाकर हत्या कर दी। फिर उसे सड़क पर लिटाकर खुद उसके पास लेट गया, ताकि हत्या दुर्घटना जैसी लगे।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Crime News Hazaribagh News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।