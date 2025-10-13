हजारीबाग में हैवान बना पति, 75 लाख का बीमा पाने के लिए पत्नी को मार डाला; कैसे हुआ खुलासा

झारखंड के हजारीबाग में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के पदमा प्रखंड के लाटी गांव के समीप हथिया मोड़ पर कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में हुई महिला की मौत ने नया मोड़ ले दिया है। जांच में यह बात सामने आई है कि पति मुकेश कुमार मेहता ने बीमा के 75 लाख रुपये की लालच में पत्नी की हत्या कर दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की थी। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। ससुराल वाले रविवार को आरोपी को थाने लाए तब उसने हत्या की बात कबूल की।

नौ अक्तूबर की रात नौ बजे पदमा के दोनईकला निवासी महावीर उर्फ मुंशी प्रसाद मेहता की पुत्री की लाश सड़क किनारे मिली थी। वहीं बगल में मृतका के पति मुकेश मेहता बेहोश मिले थे। मामले को पुलिस और लोगों ने सड़क दुर्घटना माना था, परंतु जांच में जो बातें सामने आई हैं, वह चौंकाने वाली है। आरोपी ने पत्नी के नाम पर 75 लाख का बीमा करा रखा था। बीमा के उसी पैसे के लिए पत्नी की हत्या कर दी थी। उसने स्वीकार किया कि सड़क पर ही उसने पत्नी की नाक और मुंह दबाकर हत्या कर दी। फिर उसे सड़क पर लिटाकर खुद उसके पास लेट गया, ताकि हत्या दुर्घटना जैसी लगे।