पहले पत्नी को गोली मारी, फिर खुद भी कर लिया सुसाइड; रांची के घर में मिली पति की लाश

संक्षेप:

रांची में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले शख्स ने सुसाइड कर लिया। एक मकान के कमरे में आरोपी का शव बरामद किया गया है।

Jan 28, 2026 10:38 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने पहले पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और अब खुद भी सुसाइड कर लिया। पत्नी की हत्या के चार दिन पति का शव भी लाश रांची के एक मकान से बरामद किया गया है।

मामला रांची के डोरंडा मनी टोला का है। यहां शनिवार को तौकीर नाम के एक शख्स ने पत्नी तरन्नुम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद अब तौकीर का शव रांची के एक घर से बरामद हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सुसाइड की आशंका जताई है।

