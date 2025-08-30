Husband Killed Wife And 3 year old Son In Jharkhand पत्नी और 3 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट, झारखंड में खौफनाक वारदात, Jharkhand Hindi News - Hindustan
पत्नी और 3 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट, झारखंड में खौफनाक वारदात

पत्नी और 3 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट, झारखंड में खौफनाक वारदात

झारखंड के लातेहर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने नशे की हालत में अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने 30 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लातेहर, पीटीआईSat, 30 Aug 2025 09:31 PM
आरोपी की पहचान मोहनलाल उरांव के तौर पर हुई है। घटना चिपदोहर थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव की है। आरोपी ने गरुवार को घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी शिवमुनि देवी औऱ 3 साल के बेटे सूरज उरांव की हत्या कर दी।

चिपदोहर थाने के उप-निरीक्षक रितेश कुमार राव के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल छेनी भी जब्त कर ली।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने धारदार हथियार उठाकर अपनी पत्नी और छोटे बेटे पर हमला कर दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय बड़ा बेटा भी मौजूद था। उसने अपने पिता ने दया भीख मांगी जिसके बाद पिता ने उसे छोड़ दिया और वह घर से भाग गया।

इससे पहले झारखंड के रांची जिले में एक महिला की हत्या करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया था कि पिछले रविवार को इचागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत टिकर मोड़ पर आरोपियों ने प्रमिला देवी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

पुलिस के एक बयान के अनुसार, प्रमिला देवी की बेटी करीना देवी ने सोमवार को तमाड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि उनकी मां रांची के कांटाटोली स्थित दानिश कुरैशी के घर गई थीं, लेकिन वहां से वह वापस नहीं लौटीं। शिकायत के आधार पर पुलिस की एक टीम गठित की गई। तकनीकी सहायता से टीम ने बुधवार को बुंडू प्रखंड के एडेलहातु से दानिश और उसके सहयोगी एम. सऊद काजी को गिरफ्तार कर लिया, जिन दोनों आरोपियों ने अपराध कबूल कर लिया है। दानिश ने बताया कि उसके पिता नसीम कुरैशी के प्रमिला के साथ अवैध संबंध थे, जिस कारण उन्होंने महिला की हत्या कर दी।