पत्नी और 3 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट, झारखंड में खौफनाक वारदात

झारखंड के लातेहर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने नशे की हालत में अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने 30 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी की पहचान मोहनलाल उरांव के तौर पर हुई है। घटना चिपदोहर थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव की है। आरोपी ने गरुवार को घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी शिवमुनि देवी औऱ 3 साल के बेटे सूरज उरांव की हत्या कर दी।

चिपदोहर थाने के उप-निरीक्षक रितेश कुमार राव के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल छेनी भी जब्त कर ली।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने धारदार हथियार उठाकर अपनी पत्नी और छोटे बेटे पर हमला कर दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय बड़ा बेटा भी मौजूद था। उसने अपने पिता ने दया भीख मांगी जिसके बाद पिता ने उसे छोड़ दिया और वह घर से भाग गया।

इससे पहले झारखंड के रांची जिले में एक महिला की हत्या करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया था कि पिछले रविवार को इचागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत टिकर मोड़ पर आरोपियों ने प्रमिला देवी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी।