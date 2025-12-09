Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
husband killed wife after quarral on making food in jharkhand
खाना बनाने को लेकर झगड़ा, साड़ी से गला घोंटकर पत्नी को मार डाला; झारखंड में खौफनाक वारदात

खाना बनाने को लेकर झगड़ा, साड़ी से गला घोंटकर पत्नी को मार डाला; झारखंड में खौफनाक वारदात

झारखंड में एक खौफनाक वारदात सामने आया है। खाना बनाने को लेकर हुए झगड़े के बाद एक पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को पास की झाड़ियों में फेंक दिया। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Dec 09, 2025 05:28 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, जमशेदपुर
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में खाना बनाने को लेकर हुए झगड़े के बाद अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में 45 साल के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुसाबनी थाना अंतर्गत कॉपर टाउनशिप में बेनासोल क्वार्टर के पास झाड़ियों से सोमवार को निशा शर्मा नाम की महिला का शव बरामद किया गया।

मुसाबनी थाना प्रभारी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच और आरोपी की तलाश के लिए मुसाबनी सर्कल इंस्पेक्टर उमेश ठाकुर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी संजय शर्मा का 7 दिसंबर की शाम को खाना बनाने को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था।

अधिकारी ने बताया कि गुस्से में आकर संजय ने कथित तौर पर निशा का साड़ी से गला घोंट दिया और बाद में शव को पास की झाड़ियों में फेंक दिया। बाद में उसने सबूत छिपाने के लिए साड़ी को जला दिया। संजय को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए उठाया गया, जहां उसने कथित तौर पर अपना अपराध कबूल कर लिया। सिंह ने बताया कि पुलिस ने बाद में उसकी सूचना के आधार पर जली हुई साड़ी के अवशेष बरामद किए।

पुलिस ने बताया कि बिहार के सीवान जिले के दरौंदा थाना अंतर्गत बगौरा गांव के मूल निवासी संजय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वह मुसाबनी में रह रहा था।

