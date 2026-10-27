‘पत्नी पर पति के अफेयर और उसकी प्रेमिका को बहन…’; झारखंड हाईकोर्ट ने पलटा फैमिली कोर्ट का फैसला

झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी को विवाहेत्तर संबंध स्वीकार करने और पति की प्रेमिका के साथ रहने के लिए मजबूर करना मानसिक क्रूरता है। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला पलटते हुए पत्नी की तलाक याचिका मंजूर कर ली।

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी को विवाहेत्तर संबंध स्वीकार करने और पति की प्रेमिका के साथ रहने के लिए मजबूर करना मानसिक क्रूरता है। AI से बनाई गई सांकेतिक तस्वीर

पति के विवाहेत्तर संबंध और पत्नी पर उसकी प्रेमिका को छोटी बहन मानकर उसके साथ रहने का दबाव बनाना गंभीर मानसिक क्रूरता है। झारखंड हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए पत्नी की तलाक याचिका खारिज करने के फैमिली कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील स्वीकार करते हुए क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास, सम्मान और साथ निभाने की भावना पर आधारित होता है। जब विवाह की बुनियाद ही विश्वास टूटने से कमजोर हो जाए तो साथ रहना मुश्किल हो सकता है।

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने पत्नी की अपील पर यह फैसला सुनाया। पत्नी ने हजारीबाग फैमिली कोर्ट के 17 नवंबर 2023 के फैसले को चुनौती दी थी। फैमिली कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग वाली उसकी याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों का समग्र आकलन करने के बजाय अलग-अलग पहलुओं पर विचार किया था।

परिवार के हस्तक्षेप के बाद भी जारी रहा विवाहेत्तर संबंध पति और पत्नी दोनों पेशे से डॉक्टर हैं। दोनों का विवाह 24 फरवरी 2018 को हुआ था और वे बाद में धनबाद में साथ रहने लगे थे। पति टुंडी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत था, जबकि पत्नी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में काम करती थी। दोनों 5 सितंबर 2019 से अलग रह रहे थे। पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसके पति का मौसमी घोष उर्फ जूली नाम की एक विधवा महिला से विवाहेत्तर संबंध था। पत्नी और परिवार के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद पति ने कथित तौर पर भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं करने का आश्वासन देते हुए एक बंधपत्र भी दिया था। पत्नी के अनुसार, आश्वासन के बावजूद पति का उस महिला से संबंध जारी रहा।

मारपीट से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने का आरोप पत्नी ने पति पर घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं से बार-बार मारपीट करने का आरोप भी लगाया था। उसका कहना था कि इस कारण उसे स्लिप डिस्क और ट्रॉमैटिक ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुईं। पत्नी ने इन घटनाओं और पति के विवाहेत्तर संबंध को प्रताड़ना का आधार बताते हुए तलाक की मांग की थी। इस बीच, पति ने जनवरी 2022 में वैवाहिक जीवन फिर से शुरू कराने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। जनवरी 2023 में इस मामले में एकतरफा आदेश पारित हुआ। वहीं, पत्नी ने अप्रैल 2022 में तलाक की याचिका दायर की थी, जिसे फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया था।