पत्नी को परीक्षा दिलाने जा रहे पति की एक्सीडेंट में मौत, 7 महीने पहले हुई थी शादी
घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स, रांची रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, टटगांवा निवासी अरुण कुमार अपनी पत्नी को स्नातक के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा दिलाने के लिए बाइक से परीक्षा केंद्र जा रहे थे।
बीडीजेजे इंटर कॉलेज के पास गुरुवार को सड़क हादसे में टटगांवा निवासी अरुण कुमार पिता रामचंद्र प्रसाद की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स, रांची रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, टटगांवा निवासी अरुण कुमार अपनी पत्नी को स्नातक के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा दिलाने के लिए बाइक से परीक्षा केंद्र जा रहे थे।
हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि अरुण की शादी जुलाई 2025 में ही हुई थी। वह चार बहनों के बीच इकलौता भाई था। इकलौते बेटे की मौत से मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है। शादी की खुशियां अभी सात महीने भी नहीं बीती थीं कि इस हादसे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। घटना के बाद टटगांवा और आसपास गांव में मातम पसरा हुआ है।
जैसे ही वे बीडीजेजे इंटर कॉलेज के समीप पहुंचे, बगोदर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दंपती सड़क पर गिरकर लहुलूहान हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को सदर अस्पताल, हजारीबाग पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान अरुण कुमार ने दम तोड़ दिया, वहीं उनकी पत्नी की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल रिम्स रेफर कर दिया।