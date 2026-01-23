पत्नी को परीक्षा दिलाने जा रहे पति की एक्सीडेंट में मौत, 7 महीने पहले हुई थी शादी

संक्षेप: घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स, रांची रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, टटगांवा निवासी अरुण कुमार अपनी पत्नी को स्नातक के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा दिलाने के लिए बाइक से परीक्षा केंद्र जा रहे थे।

बीडीजेजे इंटर कॉलेज के पास गुरुवार को सड़क हादसे में टटगांवा निवासी अरुण कुमार पिता रामचंद्र प्रसाद की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स, रांची रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, टटगांवा निवासी अरुण कुमार अपनी पत्नी को स्नातक के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा दिलाने के लिए बाइक से परीक्षा केंद्र जा रहे थे।

हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि अरुण की शादी जुलाई 2025 में ही हुई थी। वह चार बहनों के बीच इकलौता भाई था। इकलौते बेटे की मौत से मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है। शादी की खुशियां अभी सात महीने भी नहीं बीती थीं कि इस हादसे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। घटना के बाद टटगांवा और आसपास गांव में मातम पसरा हुआ है।