तलाक के बाद पत्नी-बच्चों से मुंह नहीं मोड़ सकता पति, झारखंड हाई कोर्ट ने दिया आदेश
तलाक के बाद पत्नी और बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी से पति मुंह नहीं मोड़ सकता। झारखंड हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में पत्नी और नाबालिग बेटे के भरण-पोषण के लिए पति को हर महीने अलग-अलग 10-10 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
तलाक के बाद पत्नी और बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी से पति मुंह नहीं मोड़ सकता। झारखंड हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में पत्नी और नाबालिग बेटे के भरण-पोषण के लिए पति को हर महीने अलग-अलग 10-10 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्नी को मिलने वाली राशि में बेटे का खर्च शामिल नहीं होगा। बेटे को बालिग होने तक हर महीने 10 हजार रुपये अलग से देने होंगे। हालांकि, अदालत ने गढ़वा फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को बरकरार रखते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने पत्नी की आर्थिक स्थिति का पहलू भी आया। पत्नी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सहिया के रूप में काम करती है और उसे हर महीने महज दो हजार रुपये मानदेय मिलता है। उसके नाम पर कोई अचल संपत्ति भी नहीं है। वहीं, नाबालिग बेटा पूरी तरह उस पर निर्भर है। बच्चे के पालन-पोषण पर करीब सात हजार रुपये प्रतिमाह खर्च होने की बात अदालत को बताई गई। इन परिस्थितियों और पति की आर्थिक स्थिति व संपत्ति से संबंधित उपलब्ध जानकारी पर विचार करने के बाद खंडपीठ ने पत्नी और बेटे के लिए 10-10 हजार रुपये मासिक भरण-पोषण तय किया। यह व्यवस्था फैसले की तारीख से प्रभावी होगी।
2013 में हुई शादी, पांच साल बाद पति ने दायर किया तलाक का मुकदमा
मामले के अनुसार, दोनों की शादी 6 फरवरी 2013 को हुई थी। वैवाहिक जीवन में विवाद बढ़ने के बाद पत्नी 18 सितंबर 2015 को बेटे के साथ ससुराल छोड़कर चली गई। इसके बाद पति ने वैवाहिक संबंध बहाल करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। 20 फरवरी 2017 को पत्नी को पति के साथ वैवाहिक जीवन बहाल करने का आदेश दिया गया, लेकिन इसके बावजूद दोनों साथ नहीं रहे। इसके बाद पति ने वर्ष 2018 में तलाक का मुकदमा दायर किया। गढ़वा फैमिली कोर्ट ने 23 मई 2022 को तलाक की डिक्री पारित कर दी।
दूसरी शादी की दलील के बाद भरण-पोषण पर हुई सुनवाई
फैमिली कोर्ट के फैसले को पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान पत्नी की ओर से बताया गया कि पति दूसरी शादी कर चुका है और उससे एक बच्चा भी है। ऐसे में दोनों के दोबारा साथ रहने की संभावना नहीं है। इसके बाद मामले में स्थायी भरण-पोषण की राशि तय करना प्रमुख मुद्दा रह गया। हाईकोर्ट ने परिस्थितियों पर विचार करते हुए पत्नी और बेटे के लिए अलग-अलग मासिक राशि निर्धारित की।
तलाक के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार
खंडपीठ ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी की ओर से पति के साथ क्रूरता किए जाने से संबंधित एक मुद्दे पर औपचारिक संशोधन के बिना फैसला किया था, जो कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था। हालांकि, वैवाहिक संबंध बहाल करने के पूर्व आदेश का पालन नहीं किए जाने के आधार पर हाईकोर्ट ने तलाक की डिक्री में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त कारण नहीं पाया। इसलिए, तलाक का फैसला बरकरार रखा गया।
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