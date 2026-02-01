बाबा ग्रुप के ठिकानों पर मिला खजाना, आयकर विभाग ने जब्त किए 5 करोड़ रुपए कैश
आयकर विभाग ने बाबा ग्रुप व उनसे जुड़े कारोबारियों के 40 ठिकानों पर शनिवार को तीसरे दिन छापेमारी जारी रखी। इनकम टैक्स सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में बाबा ग्रुप के चेयरमैन योगेश साहू और उनसे जुड़े लोगों ठिकानों से अबतक नकद मिले पांच करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं।
आयकर विभाग ने बाबा ग्रुप व उनसे जुड़े कारोबारियों के 40 ठिकानों पर शनिवार को तीसरे दिन छापेमारी जारी रखी। आयकर सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में बाबा ग्रुप के चेयरमैन योगेश साहू और उनसे जुड़े लोगों ठिकानों से अबतक नकद मिले पांच करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं।
वहीं भारी मात्रा में जेवरात भी मिले हैं, जिसका मूल्यांकन आयकर टीम कर रही है। इसके अलावा जांच में बड़ी मात्र में उपलब्ध अनाज का स्टॉक बुक में जिक्र नहीं पाया गया है। वहीं ग्रुप से जुड़े चावल कारोबारियों के ठिकानों से आयकर टीम को हवाला कारोबार से जुड़े होने के साक्ष्य भी मिले हैं।
आयकर सूत्रों के अनुसार, बाबा एग्रो फूड प्रोसेसिंग के चेयरमैन योगेश साहू के अलावा मनीष कुमार, ज्ञान प्रकाश साहू समेत कई के बैंक लॉकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। बिना आयकर की अनुमति के लॉकर का संचालन नहीं किया जा सकेगा। छापेमारी में कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिनमें बही-खातों में दर्ज लेनदेन और वास्तविक वित्तीय गतिविधियों में अंतर पाया गया। ऐसे दस्तावेज भी मिले, जिनसे प्रथम दृष्टया समूह द्वारा नियमित तौर पर टैक्स चोरी की बात सामने आई है। देखें P05
आयकर की टीम फिलहाल इन ठिकानों से मिले दस्तावेजों की जांच में जुटी है, साथ ही अचल संपत्ति, फैक्ट्री, फूड स्टॉक, जेवरात, बैंक लेन-देन आदि का मूल्यांकन कर रही है।
40 ठिकानों पर आज भी जारी रहेगी छापेमारी
आयकर की टीम ने गुरुवार को बिहार-झारखंड में बाबा ग्रुप व उनसे जुड़े चावल कारोबारियों के 40 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी थी। इसमें झारखंड के रांची, जमशेदपुर के अलावा बिहार के गयाजी, औरंगाबाद और पटना के ठिकाने शामिल हैं। इस छापेमारी में पहले दिन आयकर को जहां कच्चे व्यवसाय से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले थे। वहीं, दूसरे दिन आयकर को कंपनी के चैयरमेन योगेश साहू के परिसरों से 1.25 करोड़ रुपये कैश और जेवरात मिले थे। गौरतलब है कि आयकर विभाग रांची अनुसंधान शाखा की टीम द्वारा बाबा ग्रुप के योगेश साहू और ज्ञान साहू समेत इनसे जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। इस टीम में लगभग 500 अधिकारी शामिल हैं। इसमें आयकर अधिकारियों के अलावा 15 एफएसएल, सीआरपीएफ जवान, जिला पुलिस बल के कर्मी और 10 मूल्यांकनकर्ता की टीम शामिल हैं।