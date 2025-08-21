झारखंड में खड़ी कार में मिला 'नोटों का पहाड़', किसकी थी गाड़ी; खोज रही पुलिस

झारखंड के पलामू जिले में एक लावारिस हालत में मिली कार से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि कार से बरामद किए गए 46 लाख रुपए जब्त कर लिए गए हैं।

झारखंड के पलामू जिले में एक लावारिस हालत में मिली कार से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, कार से कुल 46 लाख रुपये से अधिक की नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध लाल रंग की एसयूवी डाल्टनगंज से पनकी की ओर जा रही है। जब कार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में कार चालक उसे छोड़कर भाग गए तो पुलिस ने कार बरामद की और उसमें रखा पैसा बरामद कर लिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए उपमंडल पुलिस अधिकारी (लेस्लीगंज) मनोज कुमार झा ने बताया कि कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ में पंजीकृत वाहन तेतराई बलियारी मोड़ के पास सड़क किनारे लावारिस हालत में मिला। उन्होंने बताया कि इसे पास के पुलिस थाना ले जाया गया और गहन तलाशी में कई प्लास्टिक के पैकेटों में नकदी बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि उन्हें कार के अंदर से बीमा और पंजीकरण के दस्तावेज भी मिले हैं और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस कैश के मालिक की भी तलाश कर रही है, जिससे इस कैश के भंडार के स्रोत का पता लगाया जा सके।