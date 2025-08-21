huge cash of 46 lakhs found in a car in palamu jharkhand झारखंड में खड़ी कार में मिला 'नोटों का पहाड़', किसकी थी गाड़ी; खोज रही पुलिस, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड के पलामू जिले में एक लावारिस हालत में मिली कार से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि कार से बरामद किए गए 46 लाख रुपए जब्त कर लिए गए हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची, पलामूThu, 21 Aug 2025 11:30 AM
झारखंड के पलामू जिले में एक लावारिस हालत में मिली कार से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, कार से कुल 46 लाख रुपये से अधिक की नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध लाल रंग की एसयूवी डाल्टनगंज से पनकी की ओर जा रही है। जब कार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में कार चालक उसे छोड़कर भाग गए तो पुलिस ने कार बरामद की और उसमें रखा पैसा बरामद कर लिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए उपमंडल पुलिस अधिकारी (लेस्लीगंज) मनोज कुमार झा ने बताया कि कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ में पंजीकृत वाहन तेतराई बलियारी मोड़ के पास सड़क किनारे लावारिस हालत में मिला। उन्होंने बताया कि इसे पास के पुलिस थाना ले जाया गया और गहन तलाशी में कई प्लास्टिक के पैकेटों में नकदी बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि उन्हें कार के अंदर से बीमा और पंजीकरण के दस्तावेज भी मिले हैं और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस कैश के मालिक की भी तलाश कर रही है, जिससे इस कैश के भंडार के स्रोत का पता लगाया जा सके।

पुलिस ने की थी रोकने की कोशिश

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि एक तेज रफ्तार कार के पनकी की तरफ जाने की जानकारी मिली थी। इसके तुरंत बाद ही पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए कार का पीछा किया और उसे रोकने की कोशिश की। इस दौरान तेज रफ्तार से निकली कार को पुलिस नहीं रोक पाई। आगे जाने पर देखा तो कार चला रहे लोग कार को छोड़कर भाग गए। उस लावारिश कार की जब पुलिस ने तलाशी ली तो उसमें से कैश का भंडार निकला। पुलिस ने बताया कि कुल 46 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। उसे जब्त कर लिया गया है।