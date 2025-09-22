Howrah New Delhi Superfast Train Fire Breaks Out near Jamtara Passengers Jump to Safety जामताड़ा में हावड़ा-नई दिल्ली सुपरफास्ट ट्रेन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान, Jharkhand Hindi News - Hindustan
जामताड़ा में हावड़ा-नई दिल्ली सुपरफास्ट ट्रेन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

झारखंड के जामताड़ा जिले में सोमवार को एक बड़ी घटना टल गई। हावड़ा-नई दिल्ली रेल मार्ग पर टाटा 18184 सुपरफास्ट ट्रेन की एक बोगी में अचानक आग लग गई। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई।

Gaurav Kala वार्ता, जामताड़ाMon, 22 Sep 2025 03:54 PM
हावड़ा-नई दिल्ली रेल मार्ग पर सोमवार को बड़ा हादसा टल गया, जब टाटा 18184 सुपरफास्ट ट्रेन की एक बोगी में अचानक आग लग गई। घटना जामताड़ा जिले के कालाझरिया रेलवे ट्रैक के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बोगी से अचानक धुआं और आग की लपटें निकलने लगीं, इससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। लोग ट्रेन से बाहर कूदने लगे।

लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को तुरंत रोक दिया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। करीब 45 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही, इस दौरान रेलवे स्टाफ ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पाया।

रेलवे स्टाफ ने तत्काल फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पाया। मौजूद रेलवे अधिकारी के मुताबिक, बोगी के अंडर-गियर से चिंगारी उठने के कारण आग लगी थी। इस घटना से यात्री घबरा गए और बोगियों से कूदने लगे।

जामताड़ा स्टेशन पर पहुंचने के बाद ट्रेन की पूरी जांच की गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि घटना की विस्तृत जांच की जा रही है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी।