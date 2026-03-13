Hindustan Hindi News
रांची में कैसे बुक करें रसोई गैस? इंडेन ने जारी किया मोबाइल नंबर; तरीका भी बताया

Mar 13, 2026 08:30 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
इंडेन गैस उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (इंडेन गैस) ने गैस रिफिलिंग के लिए मैन्युअल बुकिंग की व्यवस्था की गई है। गैसे उपभोक्ताओं को बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं।

इंडेन गैस उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (इंडेन गैस) ने गैस रिफिलिंग के लिए मैन्युअल बुकिंग की व्यवस्था की गई है। कंपनी के सर्वर में अपग्रेडेशन की प्रक्रिया जारी रहने के कारण फिलहाल उपभोक्ताओं को बुकिंग में आ रही असुविधा को देखते हुए यह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

हर दिन साढ़े 10 हजार सिलेंडर सप्लाई

इंडेन के पदाधिकारी ने बताया कि कंपनी के सर्वर में भारी संख्या में बुकिंग आने के कारण तकनीकी अपग्रेडेशन की आवश्यकता पड़ी है। सर्वर अपग्रेडेशन का कार्य जारी है और इसके पूरा होते ही उपभोक्ता सामान्य रूप से गैस सिलेंडर की ऑनलाइन / सामान्य बुकिंग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि रांची में इंडेन गैस के लगभग डेढ़ लाख उपभोक्ता हैं। कंपनी द्वारा गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और प्रतिदिन पूर्व की भांति लगभग 10,500 गैस सिलेंडरों की डिलीवरी उपभोक्ताओं के बीच की जा रही है।

गैस बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर जारी

कंपनी ने उपभोक्ताओं से पैनिक बुकिंग नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और सभी उपभोक्ताओं तक नियमित रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए रांची के विभिन्न इंडेन गैस वितरकों द्वारा मैन्युअल बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं, जिन पर संपर्क कर उपभोक्ता अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं।

यहां कर सकते हैं गैस बुकिंग

● अदिति – 7762920033, 7352711020

● शांतनु – 9431357871, 9304355563

● देवी गैस – 9835442494, 9693503031

● आनंद गैस– 9603045000, 9279081713

● अल्पना एजेंसी– 9835156074, 8789572926

● रांची गैस– 9708788000, 9264249483

● उरांव गैस – 8210675171, 8210974502

● झलकझ्र 8986643888, 9835906302

● बरियातू इंडेनझ्र 8294727527, 7808782500

● इंद्रप्रस्थ गैस– 9835149400, 9955361339

● टाटीसिलवे इंडेन – 9835910816, 7903209760

● ओरमांझी इंडेन – 9308080951, 9709269265

● सिटी इंडेन – 9430376633, 8434013040

● एपएपसीसीएस – 9334721626, 8448674159

● माधुरी इंडेन – 9470193803, 9507035277

● जयंत गैस– 9431115028

● प्रताप इंडेन– 6205562676, 9006643039

● जीके इंडेन– 9334917448, 6201206442

● आरव इंडेन – 6514667727

● सुमति गैस – 7903625376

● झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईझ्र 6512251098

