जमीन के ‘जिन्न’ ने प्रिंस खान बंधुओं को बनाया मालामाल, अब चलेगा ED का डंडा

धनबाद के वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान की संपत्तियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का डंडा चलेगा। प्रिंस और गोपी की अर्जित संपत्ति का ब्योरा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी जुटा रहा था। प्रिंस खान की संपत्ति से जुड़े धनबाद पुलिस के नए खुलासे से ईडी की जांच को नई दिशा मिली है। जल्द ईडी प्रिंस खान के करीबियों के पास से मिले जमीन और संपत्ति के कागजात की जांच कर सकती है।

पिछले साल ईडी ने प्रिंस के खिलाफ इनफोर्समेंट केस इंफॉरमेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज कर उसके करीबी शकील को पूछताछ के लिए रांची बुलाया था। प्रिंस के विरोधी व उसके मामा फहीम खान के परिवार के लोगों से भी ईडी ने प्रिंस की संपत्ति की जानकारी ली थी। पिछले दिनों पुलिस ने खुलासा किया था कि प्रिंस की पत्नी के नाम से कोलकाता में रेस्टोरेंट का संचालन हो रहा है। बुधवार को एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि प्रिंस के करीबी तौसिफ के पास से कई जमीन और फ्लैट के दस्तावेज मिले हैं। इसमें कोलकाता का एक फ्लैट सहित अन्य शामिल हैं। दावा है कि जमीन के धंधे और रंगदारी से मिले रुपयों से ही प्रिंस ने दुबई में लांड्री और कोलकाता में फ्लैट और रेस्टोरेंट सहित धनबाद और अन्य शहरों में कई नामी-बेनामी संपत्ति बनाई है।

प्रिंस-गोपी के तीन करीबियों को पुलिस ने लिया रिमांड पर बैंक मोड़ पुलिस ने प्रिंस खान और गोपी खान के कनेक्शन में जेल गए नया बाजार कबाड़ी पट्टी निवासी व फहीम खान के चचेरे भाई परवेज खान, कमरमकदुमी रोड निवासी सैफ आलम उर्फ राशिद, मटकुरिया मंदिर ग्राउंड के नवीनगर निवासी तौसिफ आलम उर्फ मूसा को दो दिनों के रिमांड पर लिया है। परवेज के पास से पुलिस ने पांच लाख रुपए, तौसिफ के पास से 1.75 लाख रुपए और जमीन के कई कागजात और राशिद के पास से 11 लाख रुपए नगद बरामद किया था। पुलिस तीनों से रुपए और जमीन के कागजात के संबंध में विस्तृत जानकारी ले रही है। तौसिफ ने खुलासा किया है कि उसने अकेले प्रिंस और गोपी खान के रंगदारी से मिले दो करोड़ रुपए वह निवेश किया है। पुलिस उससे भी निवेश के संबंध में विस्तार से जानकारी लेगी।

फिल्म ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ में गैंग्स की बरकत की कहानी के पीछे कोयला और लोहा को दिखाया गया था। वासेपुर को दशकों से जाननेवाले भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। उनका भी मानना है कि कोयले और लोहे से ही वासेपुर के गैंग्स को आर्थिक रूप से धार मिलता था।डेढ़ दशक में स्थितियां बदलीं, आज वासेपुर की तीसरी पीढ़ी जमीन से निकले ‘जिन्न’ से मालामाल हो रही है। पुलिस मान रही है कि प्रिंस खान और उसके भाई गोपी खान ने जमीन के सौदे में रंगदारी का तड़का लगा कर अकूत संपत्ति बनाई है। बुधवार को जेल गए प्रिंस के चारों करीबियों ने खुलासा किया है कि दुबई में रहते हुए भी प्रिंस खान और गोपी खान की नजर धनबाद जिले की जमीन के होने वाले हर डील पर है। पुलिस को जानकारी मिली है कि वासेपुर, भूली बाईपास, पांडरपाला, गोविंदपुर-साहिबगंज रोड और बरवाअड्डा में होने वाली जमीन के सभी बड़ो सौदों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रिंस और गोपी का दखल रहता है। इन जगहों पर गैंग्स के प्रभाव में जमीन का कारोबार करने वालों की पुलिस ने सूची तैयार की है। इसी कड़ी में मंगलवार की सुबह धनबाद पुलिस की टीमों ने जमीन कारोबार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दबिश दी थी।