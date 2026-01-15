Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़How can someone stoop so low? CM Soren became emotional upon recovery of missing children
आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता है? लापता बच्चों के मिलने पर भावुक हुए सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा

आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता है? लापता बच्चों के मिलने पर भावुक हुए सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा

संक्षेप:

सीएम सोरेन ने लिखा, 'एक मां और परिवार ही इस पल की असीमित खुशी महसूस कर सकता है। झारखंड पुलिस की टीम को इस शानदार सफलता के लिए पुनः हार्दिक बधाई।' इसके साथ ही उन्होंने रांची के डीसी को बच्चों से जुड़ा एक निर्देश भी दिया।

Jan 15, 2026 05:24 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रांची, झारखंड
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के धुर्वा इलाके से लापता हुए दोनों बच्चों के मिलने के बाद बेहद खुशी जताई है। 4 और 5 साल की उम्र के ये दोनों भाई-बहन दो जनवरी को अपने घर के पास स्थित एक किराना दुकान के लिए निकले थे और उसके बाद से लापता हो गए थे। इस घटना के 12 दिन बाद पुलिस ने बुधवार को झारखंड के रामगढ़ जिले में इन्हें अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा लिया। बच्चों की बरामदगी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को लेकर भावुक होते हुए कहा कि पिछले कुछ दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से काफी परेशान करने वाले रहे, साथ ही कहा कि आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता है।

सोरेन बोले- पिछले कुछ दिन परेशान करने वाले रहे

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस काम के लिए पुलिस को शाबासी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजाद हुईं दो मासूम जिंदगियां। आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता है? व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए पिछले कुछ दिन काफी परेशान करने वाले रहे। शुरुआत में सफलता नहीं मिल रही थी लेकिन फिर जिस ढंग से दूसरे राज्य में हुई इसी ढंग की घटना के तार जोड़ रांची पुलिस ने अपराधियों तक पहुंच कर बच्चों को मुक्त करवाया है, वह प्रशंसनीय है।'

पुलिस को कार्यकुशलता के लिए दी ढेर सारी बधाई

आगे उन्होंने लिखा, 'हम इस जांच अभियान को यहीं नहीं छोड़ने जा रहे हैं। राज्य एवं राज्य से बाहर घटित हुई ऐसी घटनाओं का गहन पड़ताल करते हुए, अपराधी गिरोह की कमर तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। रांची पुलिस समेत झारखंड पुलिस की टीम को तत्परता और कार्यकुशलता के लिए बहुत-बहुत बधाई। तथा हमारे बच्चों अंश और अंशिका के परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं।'

बच्चों के सरकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया

एक अन्य पोस्ट में सीएम सोरेन ने लिखा, 'एक मां और परिवार ही इस पल की असीमित खुशी महसूस कर सकता है। झारखंड पुलिस की टीम को इस शानदार सफलता के लिए पुनः हार्दिक बधाई।' इसके साथ ही उन्होंने रांची के डिप्टी कमिश्नर को निर्देश देते हुए कहा, 'कृपया अंश और अंशिका के परिवार को सभी जरूरी सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए भी सूचित करें।'

उधर सीएम से मिले निर्देश के जवाब में रांची के डीसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'माननीय महोदय अंश और अंशिका के परिवार को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई हैं, इसके लिए सम्बंधित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया हैं।'

बता दें कि रांची पुलिस ने इस मामले में शामिल एक अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य होने के संदेह में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक (नगर) पारस राणा ने बताया कि आरोपियों की पहचान झारखंड के रामगढ़ जिले के कोठार गांव की निवासी सोनी कुमारी (20) और उसके पति नव खेरवार उर्फ ​​सूर्या (24) के रूप में हुई है, जो बिहार के औरंगाबाद जिले का रहने वाला है। आईजी मनोज कौशिक ने बताया कि मामले को पूरी तरह से गोपनीय रखा जा रहा है, क्योंकि पुलिस अपराध में शामिल एक बड़े नेटवर्क की पहचान करके उसे खत्म करने का हरसंभव प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों का अपहरण कैसे हुआ और उन्हें कहां रखा गया, इस बारे में विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी।

