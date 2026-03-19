झारखंड में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के घर पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई
घटना के बाद योगेंद्र साव की बेटी और बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने कह 'हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हम इस मामले को अदालत में ले जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।'
झारखंड के हजारीबाग जिले में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव के पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उसे ढहा दिया। यह कार्रवाई NTPC के कोयला खनन प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण वास्ते की गई। केरेडारी थाना क्षेत्र में आने वाले जोरदाग में साव के घर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गिराया गया।
NTPC के एक अधिकारी ने कार्रवाई को लेकर कहा कि चट्टी बरियातू कोयला खनन के विस्तार कार्य में बाधा आ रही थी, जिसके चलते प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा। प्रशासन ने तीन जेसीबी मशीनों की मदद से यह कार्रवाई की और कोल बियरिंग एक्ट के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
लंबे समय से चल रहा था मुआवजा विवाद
मामले की जानकारी देते हुए बरकागांव के SDPO (सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी) पवन कुमार ने PTI को बताया कि यह कार्रवाई NTPC और योगेंद्र साव के बीच जमीन और मुआवजे को लेकर चल रहे लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बाद की गई।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि, ‘कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था, और गुरुवार को घर गिराने के लिए तीन एक्सकेवेटर (खुदाई मशीनें) लगाए गए थे। इस दौरान मौके पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।’
1500 वर्गफीट जमीन पर कब्जा लेने के लिए कार्रवाई
उधर मौके पर तैनात मजिस्ट्रेटों में से एक हजारीबाग के जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी निर्भय कुमार ने कहा कि यह मामला 'कोयला धारक अधिनियम' के उल्लंघन से जुड़ा है। उन्होंने कहा, ‘NTPC ने अपने कोयला प्रोजेक्ट के लिए जमीन मालिकों को मुआवजा दे दिया था और उसे लगभग 1,500 वर्ग फीट जमीन का कब्जा लेना था। हालांकि, पूर्व मंत्री मुआवजा नहीं ले रहे थे। लेकिन CB एक्ट के अनुसार, हमें घर गिराना पड़ा और जमीन का कब्जा NTPC को सौंपना पड़ा।’
1.97 करोड़ रुपए का मुआवजा लेने के लिए नहीं थे तैयार
कार्रवाई से पहले योगेंद्र साव अपनी पत्नी के अलावा बरकागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी के साथ मुआवजे की रकम बढ़ाने की मांग को लेकर कई दिनों तक अपने घर पर धरने पर बैठे रहे थे। उनका आरोप था कि जमीन का उचित दाम नहीं दिया जा रहा है।
हालांकि NTPC के छट्टी बरियातू कोयला खनन प्रोजेक्ट के AGM नील माधव स्वाइन ने बताया कि उक्त जमीन के लिए उन्हें लगभग 1.97 करोड़ रुपए का भुगतान मुआवजे के रूप में कर दिया गया था। जब योगेंद्र साव ने यह रकम लेने से इनकार कर दिया, तो इसे रांची के ट्रिब्यूनल कोर्ट में जमा करा दिया गया।
बेटी अंबा प्रसाद बोलीं- न्यायपालिका पर पूरा भरोसा
अधिकारी ने कहा, 'प्रशासन ने बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की कई कोशिशें कीं, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया।' घटना के बाद योगेंद्र साव की बेटी और बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई को 'अन्यायपूर्ण' बताया। उन्होंने कह 'हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हम इस मामले को अदालत में ले जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।